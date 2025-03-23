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Неможливо придбати квитки: в Укрзалізниці масовий збій, названо дату відновлення

Ангеліна Підвисоцька
23 березня 2025, 22:44
127
Через масовий технічний збій неможливо придбати чи повернути квитки онлайн.
укрзализныця
В Укрзалізниці стався масовий збій / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці стався масовий технічний збій, через який перестали працювати онлайн сервіси. Досі неможливо придбати квитки у застосунку чи на сайті. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На час відновлення онлайн-сервісів Укрзалізниця тимчасово відкрила продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Такі продажі будуть доступні до моменту відновлення систем.

Слід зазначити, що також не працює придбання квитків через сервіс Армія+. Військовослужбовці можуть скористатись такими варіантами:

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  • оформити квитки у всіх касах вокзалів по країні (пріоритетно в касах для військових);
  • оформити проїзд на борту за допомогою начальника поїзда.

Через електронну пошту Укрзалізниці можна терміново оформити вагони для осіб з інвалідністю, забронювати супровід на вокзалі або лаунджі. Також можна оформити групові перевезення або автомобілевози на 23-24 березня.

"Сьогодні наші каси та касири по всій країні, чергові по вокзалу, вокзальні "янголи", поїзні бригади, працівники станцій прийняли на себе підвищене навантаження. Щоб, поки триває відновлення онлайн-сервісів, рух ані на хвилину не спинявся й усі могли їхати", - йдеться у повідомленні.

Повернути квиток на проїзд 23-24 березня можна онлайн через електронну пошту. Слід надіслати скан-копію чи фото квитка, а також контактний номер. У компанії обіцяють обробити заявку про повернення коштів протягом 3 діб з моменту відновлення роботи системи.

"Фахівці працюють цілодобово, щоб вже завтра в першій половині дня дати приємні оновлення. Дякуємо за ваше терпіння й теплі слова підтримки. Продовжуємо роботу", - йдеться у повідомленні.

Хакерські атаки на ресурси РФ - останні новини

Як писав Главред, хакерська група, яка нібито пов'язана з Україною, 7 жовтня здійснила кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа. Російська влада назвала її "безпрецедентною".

Понад 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії атакували фахівці ГУР МО з 23 по 26 вересня. У результаті успішної операції, було повністю знищено документи і дані, що зберігалися на військових, адміністративних і фінансових серверах.

7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни. У результаті отримано доступ до 14 серверів, знищено системні файли, бази даних і резервні копії атакованих об'єктів.

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