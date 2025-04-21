Українцям будуть виділяти 500 гривень на оплату комуналки: як оформити допомогу

В одному з регіонів українці можуть отримати допомогу для покриття комунальних послуг.

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Допомогу надають у безготівковій формі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

Деякі мешканці Дніпра зможуть отримати фінансову допомогу

Щомісячно громадянам виділятимуть від 500 до 700 гривень на покриття комунальних послуг

Для отримання допомоги потрібно надати низку документів

Виплату грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення запровадили у Дніпрі, повідомляють у Департаменті соціальної політики міської ради.

Допомога передбачена для:

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родин, у яких виховуються діти з інвалідністю;

людей з інвалідністю I групи (з порушеннями зору, психічними захворюваннями, порушеннями опорно-рухового апарату або з інвалідністю з дитинства);

людей з інвалідністю II групи з дитинства.

Грошову допомогу у місті надаватимуть щомісячно на кожного члена родини з інвалідністю у розмірі 500 гривень - з квітня по жовтень та 700 гривень - з листопада по березень.

Для того, щоб оформити допомогу потрібно звернутися до управління соцзахисту населення у січні, заповнити відповідну заяву та надати необхідні документи.

У держорган потрібно принести копію паспорта (або ID-картки) особи з інвалідністю чи свідоцтво про народження дитини з інвалідністю, довідку про склад сім'ї, медичні висновки або довідку МСЕК, а також особовий рахунок на оплату ЖКП.

Зауважимо, що фінансову допомогу не надають у готівковій формі, її перераховують безпосередньо комунальним підприємствам міста через департамент соціальної політики.

Грошова допомога в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українки з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сільських громад в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу.

Раніше стало відомо, що деякі українці можуть розраховувати на грошову допомогу від міжнародних організацій. Її сума становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період.

Напередодні повідомлялося, що українці, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити допомогу від держави за програмою "Прихисток".

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Що таке Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради? Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради - це державний орган, що займається питаннями соціального захисту населення, соціальної підтримки ветеранів війни та праці, осіб похилого віку, інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених та інших соціально вразливих верств населення.

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