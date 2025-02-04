Ціни на популярні продукти різко 'злетіли': що подорожчало найбільше

В Україні почали дешевшати тепличні овочі.

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Як змінилися ціни на популярні продукти за тиждень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Капуста стала найдорожчим овочем борщового набору

Тепличні овочі дешевшають

Зелень стрімко дорожчає

Найдорожчим продуктом у борщовому наборі для українців стала капуста. Ціни на овоч в Україні сягнули рекордних 40 гривень за кілограм. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, подорожчання зачепило й інші овочі. Мінімальна вартість моркви піднялася з 25 до 28 гривень за кілограм. Ціни на столовий буряк також збільшилися. Якщо раніше його продавали за 14-15 гривень, то тепер ціна зросла до 15-17 гривень.

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Водночас на ринку спостерігалася позитивна динаміка для покупців щодо тепличних овочів. Томат подешевшав із 95-100 грн/кг до 85-90 грн/кг, а ціни на огірки знизилися з 95-145 грн/кг до 85-140 грн/кг.

Зелень продовжує дорожчати. Найбільше підскочили в ціні кріп та петрушка – вони коштують 200-300 грн/кг замість 180-250 грн та 150-180 грн відповідно. Зелена цибуля також зросла в ціні – з 70-140 грн/кг до 80-150 грн/кг.

Єдиний продукт, що подешевшав, – салат. Його вартість впала з 230-250 грн/кг до 150-230 грн/кг.

Фруктовий сегмент показав змішані тенденції. Хурма різко здорожчала – з 105-115 грн/кг до 155-190 грн/кг. Також зросли ціни на банани. Їх продають по 58-68 грн/кг, а раніше – по 55-60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні тепличні огірки продовжують стрімко дешевшати. Зараз їх продають за 65-110 грн/кг, що на 19% нижче, ніж минулого тижня.

Також в Україні стрімко дорожчають столові буряки через скорочення запасів та зростаючий попит. За даними EastFruit, ціни зросли на 24% за тиждень і сягають 14-18 грн/кг.

Як раніше повідомляв Главред, зросли ціни на картоплю (до 26 грн/кг), капусту (до 38 грн/кг) та моркву (до 32 грн/кг) через зменшення запасів якісної продукції. Водночас подешевшали тепличні овочі: огірки (до 95-145 грн/кг) та солодкий перець (до 140-145 грн/кг).

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