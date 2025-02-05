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Буде кілька жорстких пакетів: Зеленський анонсував санкції на засіданні РНБО

Марія Николишин
5 лютого 2025, 12:10
296
На РНБО обговорили результати по тіньових фінансових схемах, які зупинені.
Буде кілька жорстких пакетів: Зеленський анонсував санкції на засіданні РНБО
Засідання РНБО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Ключові тези:

  • На засіданні РНБО оголошено доповіді щодо фінансової чистоти в країні
  • Обговорено програми підтримки людей
  • На РНБО було ухвалено рішення щодо санкцій

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. На ньому було оголошено важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram.

За його словами, було обговорено програми підтримки людей – громадян України та українських бізнесів, питання щодо фінансової стійкості України.

відео дня

"Важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені", - наголосив президент.

Він підкреслив, що це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти.

"Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Розслідування мають бути обʼєктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон", - сказав Зеленський.

Він також додав, що на РНБО було ухвалено рішення щодо санкцій.

"Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів. Робимо все необхідне для підтримки наших людей, стабільності та захисту нашої держави", - підсумував глава держави.

Санкції РНБО - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО щодо санкцій. За його словами, санкції передбачають блокування пропагандистів, що працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, та тих, хто сприяє Росії в продовженні війни.

Зеленський також додав, що українські правоохоронці добре попрацювали у боротьбі зі зрадниками та схемами, що шкодять державі.

Відомо, що фігуранти санкцій позбавлені державних нагород. Їхні активи на території держави заблоковані на 10 років. Медійну діяльність в Україні вести вони не можуть.

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Що відомо про РНБО?

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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