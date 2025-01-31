Ціни 'підскочили' на 24% за тиждень: в Україні дорожчає популярний овоч

Подорожчання пояснюється помітним скороченням цієї продукції на ринку.

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Ціни на буряк / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні підвищились ціни на столовий буряк

Він вже в середньому на 24% дорожче, ніж минулого тижня

Тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем

В Україні стрімко зростають ціни на столові буряки. Місцеві виробники повідомляють про скорочення запасів буряків товарної якості, тоді як попит оптових компаній та роздрібних мереж на цю продукцію зростає. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що на сьогоднішній день виробникам вдається вести продаж столових буряків по 14-18 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Варто зауважити, що подорожчання у цьому сегменті учасники ринку пояснюють помітним скороченням цієї продукції на ринку.

"На сьогоднішній день продаж буряків з необладнаних сховищ практично завершено, також помітно знизилася пропозиція некондиційної продукції, що, в свою чергу, дозволило виробникам підвищити ціни на якісні овочі", - йдеться в повідомленні.

Аналітики також додали, що на даний момент ціни на буряки в Україні вже в середньому на 35% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас, учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін у даному сегменті.

Ціни на продукти - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні рекордно зросла ціна на білокачанну капусту. Вартість цього продукту на ринках і в магазинах цього тижня вища на 15% у порівнянні з кінцем минулого тижня.

Експерт у галузі сільського господарства Лариса Гук заявила, що більшість основних продуктів із раціону українців очікує суттєве здорожчання у 2025 році. Наприклад, гречка може коштувати 55-60 гривень за кілограм, а ціна на хліб "взлетить" на декілька відсотків.

Крім того, в Україні спостерігається тенденція до зниження ціни на тепличні огірки, незважаючи на обмежену пропозицію цієї продукції в місцевих господарствах.

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