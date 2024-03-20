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Кущ сказав, як втримати економіку України: "Має бути модель, вдвічі ефективніша за російську"

Альона Вороніна
20 березня 2024, 10:39
Нам не треба покладатися лише на допомогу Заходу, а варто побудувати таку економічну модель, що допоможе самим утримувати нашу державу на плаву, каже економіст.
Деньги, Алексей Кущ
Економіст сказав, як втримати економіку України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Олексій Кущ

Україна повинна вибудовувати власну ефективну економічну модель зростання, а не покладатися лише на допомогу від західних країн.

Нам потрібна своя модель розвитку, яка буде адаптована до наших національних умов та економіки. І вона повинна бути щонайменше вдвічі ефективнішою за російську, щоб ми могли протистояти країні-агресорці Росії. Таку думку висловив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю Главреду.

"Я завжди виходжу з простої позиції, що нам не потрібно чекати, що противник зробить помилку, як і не потрібно покладатися на те, що за допомогою санкцій за нас усе зроблять західні партнери. Нам потрібно вибудовувати власну ефективну економічну модель зростання", – сказав Кущ.

За його словами, Україні потрібна та сама модель економіки, яка самовідновлюється. Він зазначив, що нам потрібно забезпечувати ефект мультиплікатора при державних інвестиціях.

"При застосуванні державних стимулів зростання нам потрібен ефект акселератора ВВП, щоб він постійно збільшувався, щоб збільшувалися реальні доходи населення, зокрема реальний наявний дохід населення. Нам потрібні темпи економічного зростання 7-8 відсотків на рік, промислова політика, спрямована на розвиток промисловості, зокрема військово-промислового комплексу. Нам потрібно створення високооплачуваних робочих місць. Нам потрібно підвищувати додану вартість у структурі нашої економіки, експортувати не сировину, а додану вартість і продукцію з доданою вартістю", – зазначив економіст.

Також він додав, що нам потрібна якісна монетарна політика Національного банку, спрямована на те, щоб забезпечувати економіку дешевими кредитними ресурсами.

"А не те, що відбувається зараз, тому що та політика Національного банку спрямована на придушення економіки та економічних процесів всередині", – висловив думку Кущ.

Він зазначив, що наша держава скотилися до найпростіших сировинних циклів – якщо раніше ми хоча б поряд із зерном експортували метал, то зараз ми скотилися до експорту залізної руди.

"Тобто це повна економічна деградація спрощення економічного профілю. А нам потрібно навпаки підвищувати економічну складність, тому що країна, яка експортує залізну руду, не матиме високорозвиненої промисловості та ВПК, тому що експорт залізної руди означає, що всередині ця руда не перетворюється на метал. Відповідно, цей метал не перетворюється потім на машинобудування, снаряди, танки чи бронемашини", – сказав економіст.

Дивіться інтервʼю Олексія Куща Главреду про економіку РФ:

Він наголосив, що ми повинні створити свою економічну модель. При цьому така модель повинна бути приблизно в 2 рази ефективнішою, ніж російська, щоб ми могли ефективно протистояти країні-агресорці Росії. Адже у РФ є більше ресурсів – і в демографічному потенціалі, і в природному, і в економічному.

"У 2022-2023 роках ми компенсували диспаритет за рахунок зовнішньої фінансової допомоги. Тобто цей дефіцит у потенціалі між нами і Росією ми компенсували за рахунок приблизно 40 мільярдів доларів, які нам давали наші західні партнери на покриття бюджетного дефіциту та ще приблизно такої ж суми у вигляді військових поставок. А нам потрібно, щоб ми ці гроші могли формувати значною мірою самостійно. Фактор зовнішньої допомоги залишиться, як у тому ж Ізраїлі, але в Ізраїлі він не є критичним фактором зовнішньої допомоги. І за рахунок цього Ізраїль і зберігає свою незалежну політику", – пояснив економіст.

Кущ наголосив, що нам потрібна своя адаптована до наших національних умов та економіки модель розвитку, і вона має бути щонайменше вдвічі ефективнішою за російську.

Хто такий Олексій Кущ?

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що Польща та Німеччина запускають важливий проект – вони створять коаліцію бронетехніки для України. Міністр оборони Німеччини закликав союзників посилити українські наступальні та оборонні можливості за допомогою снарядів та іншого озброєння.

Також Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому Taurus. За словами глави Міноборони Німеччини, є прогрес у напрямку боєприпасів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, коли Україна отримає боєприпаси. Українські військові отримають артилерійські снаряди і їхня кількість буде достатньою. Це буде можливо завдяки ініціативі Чехії, зазначив він.

Нагадаємо, сенатор США назвав умову, за якої ЗСУ зможуть піти у наступ у 2025 році. Додаткова допомога від США кардинально не змінить ситуацію на полі бою, але допоможе українським військовим повільно відтісняти окупантів, каже сенатор Рід.

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війна в Україні економіка вторгнення Росії Олексій Кущ
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