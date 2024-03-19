ЗСУ зможуть стримати лінії фронту: прем'єр сказав, коли Україна отримає боєприпаси

Україна також очікує на ракети дальнього і середнього радіусу дії.

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Україна у квітні отримає боєприпаси / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Українські військові отримають артилерійські снаряди і їхня кількість буде достатньою. Це буде можливо завдяки ініціативі Чехії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє The Guardian.

Ці боєприпаси допоможуть військовим стримати лінії фронту.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України - ред.), до якої долучився Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", - сказав Шмигаль. відео дня

Україна також очікує на передачу ракет дальнього та середнього радіусу дії. Це допоможе порушити логістику російських окупантів на окупованих територіях.

"Це також вкрай важливо, як і артилерійські снаряди для нас", - додав прем'єр.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Республіканці в Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спершу розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопроєкт Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем, для стримування агресії з боку Китаю.

Пропозиція Чехії про закупівлю 800 тис. снарядів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Однак, щоб доставити знайдені снаряди в Україну потрібне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Нідерланди, Данія та Франція. Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли надати на ці цілі 100 млн євро.

Згідно з даними Spiegel, в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців. Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. У деяких із них є великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

За оцінками, Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч пострілів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, середня щоденна витрата снарядів яких може бути втричі-п'ять разів більшою, ніж у ЗСУ.

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