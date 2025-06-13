Курс різко підскочив: в Україні рекордне подорожчання на валютному ринку

Євро суттєво подорожчав - одразу на 63 копійки, встановивши новий максимум.

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Українці дізналися новий курс валют / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Офіційний курс долара щодо гривні знизився

Євро суттєво подорожчав - одразу на 63 копійки

На 13 червня спостерігаються зміни у валютних курсах: офіційний курс долара щодо гривні знизився на 3 копійки.

У той час як євро істотно подорожчав - відразу на 63 копійки, встановивши новий максимум, свідчать дані порталу minfin.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,48 грн, а курс євро - 48,08 грн, що є рекордним значенням (для порівняння, на 12 червня курс долара становив 41,51 грн, а євро - 47,45 грн).

Станом на ранок 13 червня курс долара на неофіційному ("чорному") ринку коливався в межах 41,35 - 41,43 грн, тоді як курс євро на тіньовому ринку перебував у діапазоні 47,90 - 48,25 грн.

/ Главред

Середні значення в касах банків були такими:

Долар США продавався за курсом від 41,17 до 41,75 грн (напередодні - від 41,20 до 41,75 грн);

Євро - від 47,50 до 48,25 грн (проти 47,42 - 48,20 грн 12 червня).

Курс валют - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро незабаром може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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