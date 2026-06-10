Повернення до 43 гривень чи новий рекорд: що буде з курсом долара в Україні

Аналітик сказав, що стане проблемою та викликом для стабільності курсу долара.

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Що буде з курсом долара в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви аналітика:

Попит на готівковий долар зріс на 15−20%

Повернення курсу до 43−43,50 грн наразі малоймовірне

НБУ контролює ситуацію на валютному ринку

Курс долара в Україні почав зростати з кінця минулого тижня. Зокрема, на готівковому ринку до вечора 9 червня долар продавали за 45,05−45,20 гривень, що налякало як громадян, так і бізнес. Про це сказав аналітик Олексій Козирев у коментарі Мінфін.

За його словами, через такі швидкі зрушення курсу, попит на готівковий долар останніми днями зріс на 15−20%.

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"Проблемою та викликом для стабільності курсу долара та євро у світі та в Україні найближчими днями стане і наростання інтриги навколо рішень ЄЦБ та ФРС США щодо відсоткових ставок", - зауважив він.

Аналітик додав, що попри зростання волатильності курсів долара та євро останніми днями, ситуація на валютному ринку України залишається під повним контролем Нацбанку.

Водночас, на його думку, повернення курсу долара до рівнів 43−43,50 гривень зараз є малореальним.

"Хоча НБУ офіційно і не орієнтується на закладений до бюджету 2026 року середньорічний курс долара в 45,7 гривень за долар, але однаково "тримає його в голові" при прийнятті курсових рішень. Тому найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом — коридор від 44,20 до 45,30 гривень. А на готівковому ринку "плюс-мінус" 15−25 копійок до поточного на той момент курсу міжбанку", - каже Козирев.

Курс валют на 10 червня / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може зрости до 50 гривень

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ заявляв, що не виключено, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол.

За його словами, нинішня девальвація гривні є результатом дій Національного банку, який вважається ключовим продавцем валюти на міжбанківському ринку.

Він додав, що у разі затримок, зменшення запланованих обсягів або взагалі скасування зовнішньої фінансової підтримки девальвація гривні може пришвидшитися.

"Тоді курс дійде до 50 грн/дол. і навіть перевищить цю психологічну межу", - наголосив економіст.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на середу, 10 червня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44,84 грн/дол., що стало новим історичним максимумом.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий говорив, що очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

Водночас економіст та радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко прогнозував, що курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року.

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