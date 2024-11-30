В Україні з'явиться свій "біткоїн": незабаром розпочнеться тестування е-гривні

Головне:
- Що таке е-гривня
- Коли розпочнеться пілотне тестування
- Хто зможе взяти участь у тестуванні е-гривні
В Україні з'являться власні цифрові гроші. Нацбанк планує провести пілотний проєкт з випуску в обіг е-гривні. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на відповідь НБУ на запит.
Пілотний проєкт стартує у 2025 році. Тестування відбуватиметься з реальними користувачами та реальними постачальниками платіжних послуг.
"Метою пілоту є тестування е-гривні для визначення технологічних перспектив виконання функцій грошей, задоволення потреб користувачів платіжних послуг та перевірка гіпотез щодо запрограмованості", - додають у Нацбанку.
Водночас варто врахувати, що строки початку тестування можуть змінитися, бо на них впливає низка факторів.
Що таке "е-гривня"?
Е-гривня - це українська цифрова валюта, третя форма грошей. Вона існуватиме разом із готівкою та грошовими коштами на банківських рахунках. Електронні гроші не потребуватимуть посередників (банків), а будуть прямими зобов'язаннями центрального банку, як і готівка.
Виплати для українців - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 грудня 2024 року в Україні стартує нова програма державної допомоги, в рамках якої кожен українець отримає по 1000 гривень на віртуальну картку через додаток "Дія".
Також відомо, що в листопаді українці зможуть зареєструватися для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Працюватимуть мобільні групи благодійників у місті Олександрія Кіровоградської області.
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