Україна має космічний дефіцит коштів: Зеленський зробив важливу заяву

Президент стверджує, що вже досягнуто ключових фінансових домовленостей

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Зеленський анонсував проривні домовленості щодо коштів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези Зеленського:

Україна має космічний дефіцит коштів

Вже готуються пропозиції для покриття дефіциту

Одним із напрямів, що потребує фінансування, є виробництво дронів-перехоплювачів

Україна має значний дефіцит коштів у державному бюджеті. Для розв’язання цієї проблеми готуються пропозиції, є певні домовленості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа на зустрічі "Карпатської вісімки".

"Вчора говорили з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту, того, що я говорив, космічного, між нами", - розповів глава держави. відео дня

Він додав, що Україна працює над пошуком шляхів для покриття дефіциту.

"Я вже це знаю, деякі речі. Вже є домовленості", - зазначив Зеленський.

Також президент повідомив, що одним із напрямів, на які потрібні додаткові кошти, є масштабування виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів. За його словами, дві українські компанії вже успішно провели бойові випробування таких безпілотників, під час яких були знищені російські реактивні "Шахеди".

Загалом над перехоплювачами для реактивних дронів працюють 67 компаній. Президент додав, що з виробниками вже укладають відповідні контракти.

Які три напрямки Україна фінансує

Членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що через дефіцит державного бюджету Україна наразі фінансує лише три основні напрямки: соціальні видатки, зарплати працівників бюджетної сфери та утримання Сил оборони.

"Відсьогодні в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей у бюджеті дуже мало", - написала депутатка.

Також Василевська-Смаглюк прокоментувала пропозицію створити реєстр банківських рахунків і сейфів.

"Жахливо, як депутати бояться нешкідливого реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що в цій країні всі один про одного все знають, зокрема де лежать гроші, і стежать один за одним", - заявила вона.

Фінансова ситуація в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, нардеп Ярослав Железняк повідомив про зміни у проєкті держбюджету на 2027 рік щодо соціальних стандартів та мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата у проєкті встановлена на рівні 9 546 грн і передбачено підвищення прожиткового мінімуму до 3 559 грн з 1 січня 2027 року.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький охарактеризував стан державних фінансів як близький до критичного через затримки міжнародної допомоги. Прем’єр прогнозує ризик масштабного урізання видатків у разі продовження пауз у фінансуванні.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ повідомив, що дефіцит бюджетних коштів може спричиняти затримки виплат до трьох-п'яти днів. Аналітик також констатував, що дефіцит не має призвести до припинення соціальних виплат і що держава може вдатися до грошової емісії, що стимулює інфляцію та девальвацію нацвалюти.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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