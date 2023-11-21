Підкуп у біткоїнах: нардеп з антикорупційного комітету погорів на хабарі

Нардеп запропонував топчиновнику надати йому неправомірну вигоду за забезпечення вигідного рішення.

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Нардепа Андрія Одарченка спіймали на дачі хабара / Колаж: Главред, Фото: t.me/sap_gov_ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру чинного народного депутата, який намагався підкупити топчиновника Державного агентства відновлення.

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату, викритому на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - повідомляється в Telegram САП.

Що відомо про хабар в біткоіни

За інформацією прокуратури, встановлено, що народний депутат України висловив топчиновнику пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено).

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"Пропонована сума неправомірної вигоди повинна становити 8% від обсягу фінансування", - наголошується в повідомленні.

Надалі підозрюваний надав топчиновнику - особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди в розмірі 0,39 біткоіни, що на час здійснення угоди було еквівалентно $10 тис.

На даний час народному депутату вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідство триває. "Розслідування цього злочину стало можливим завдяки особистому сприянню генерального прокурора", - підкреслюють в САП.

"Відзначимо, що голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацював з НАБУ і САП і сприяв розслідуванню протиправних дій", - вказується в повідомленні прокуратури.

Кого НАБУ спіймало на хабарі

У повідомленні не вказується ім'я депутата. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка, голову підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних та містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики. Він також є деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі.

Раніше повідомлялося про те, що у Сумах на хабарі спіймали мера міста Олександра Лисенка. Мера Сум спіймали на хабарі в розмірі 1,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше суд відправив під варту екс-главу Верховного Суду Князєва. Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 107 млн гривень. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

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