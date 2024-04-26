Коли податкова може списувати гроші з рахунків громадян: українців попередили

З банківських рахунків українців можуть списати кошти за наявності податкових заборгованостей, розповіли співробітники ДПС.

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Гроші можуть бути списані податківцями за рішенням суду / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

З банківських рахунків українців податківці можуть списувати гроші за наявності податкових заборгованостей. Про це повідомили в Державній податковій службі України (ДПС).

Також повідомляють, що гроші можуть списати за рішенням суду або навіть без його втручання - якщо громадянин не платить податків протягом 90 діб.

Згідно з поясненням чиновників, насамперед списання коштів можливе тільки за рішенням суду. Ця процедура охоплює не тільки банківські рахунки, а й електронні гаманці та навіть облікові записи в системі електронного адміністрування ПДВ. Відразу після судового рішення справу передають співробітникам Державної виконавчої служби для виконання.

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Але, кажуть у ДПС, є й винятки. Без втручання суду можливе списання грошей - якщо громадянин протягом 90 днів не виконує свої податкові зобов'язання. У цьому випадку ДПС має право розпочати відповідну процедуру. Однак, існують обставини, коли такі заходи не можуть бути застосовані - наприклад, коли заборгованість перед державою не перевищує податкового боргу.

Що таке Державна податкова служба України? Державна податкова служба України - центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія". Служба реалізує: державну податкову політику;

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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