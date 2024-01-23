Україна отримає податки від російських активів: у Євросоюзі дали 'благословення'

Міністри закордонних справ ЄС дали своє політичне "благословення" на податок на непередбачені доходи.

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Які країни проти заморожування активів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У понеділок, 22 січня, міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про податок на заморожені російські активи, який збираються спрямовувати на фіндопомогу Україні через спеціальний фонд.

Такий план - альтернатива прямій конфіскації коштів російського Центрального банку, для проведення якої ЄС бракує юридичних підстав. Європейські глави МЗС досягли консенсусу, повідомляє Bloomberg.

Міністри закордонних справ ЄС дали своє політичне "благословення" на податок на непередбачені доходи. Однак, питання ще обговорюватиметься послами блоку пізніше цього тижня, до 28 січня.

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"Я переконаний, що ми можемо просунутися вперед", - заявив агентству міністр фінансів Бельгії Венсан Ван Петегем, чия країна наразі головує у ЄС.

Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель також підтвердив наявність прогресу в переговорах про податок на непередбачені доходи.

За словами джерел, група країн, включаючи Німеччину, "ясно дала зрозуміти", що виступає проти конфіскації російських активів через юридичні проблеми. Петегем також критично ставиться до такого варіанту.

"Думаю, ми повинні грати за глобальними правилами. Ми також маємо бути впевнені, що це юридично обґрунтовано і не може вплинути на фінансову стабільність системних інститутів, таких як Euroclear", - заявив Петегем.

У ЄС ще маємо затвердити багатоступінчастий механізм впровадження плану. Цей механізм має визначити, як податок на непередбачені доходи застосовуватиметься до прибутку, отриманого від заморожених активів, а також як буде розраховуватись виручка для використання в Україні.

За даними агентства, передбачається, що національні податки будуть вираховані до того, як виторг потрапить до спеціального фонду. У той же час, нещодавно в США дали зрозуміти, що відкриті для прямої конфіскації активів.

"Але навіть менший крок з оподаткування прибутку просувається до ЄС повільно, оскільки кілька держав-членів та Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом, який цей крок може вплинути на стабільність євро", - йдеться у матеріалі агентства.

Нагадаємо, що Білий дім підтримав конфіскацію заморожених активів РФ. Вашингтон хоче узгодити передачу грошей із союзниками з Великої сімки, зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.

В ЄС ошелешили приємними новинами щодо російських активів. Жозеп Боррель заявив, що Україна ймовірно зможе отримати заморожені російські активи. Між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання коштів.

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