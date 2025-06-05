Тариф зросте: український мобільний оператор підійме вартість послуг з 11 червня

Коротко:
- Мобільний оператор змінює вартість деяких послуг
- Низка послуг подорожчають з 11 червня
Мобільний оператор lifecell з 11 червня підвищить вартість базових тарифів на здійснення міжнародних дзвінків і SMS. Зокрема, вартість одного міжнародного SMS буде збільшено відразу вдвічі – з 5 до 10 грн.
Також буде змінена вартість міжнародних дзвінків у низку країн. Про це повідомили в самому lifecell.
Зазначається, що з 11 червня 1 хвилина дзвінка у Болгарію, Естонію, Латвію, Литву і Словенію буде коштувати 30 гривень. Варто зазначити, що станом на зараз (тобто ще поки по старих цінах) дзвінки у Болгарію, Естонію, Латвію і Литву коштують по 35 грн за 5 хвилин, а для того, щоб зателефонувати в Словенію, станом на зараз потрібно платити 45 грн за 5 хвилин.
Крім цього, відбудеться ще одна зміна – термін дії нарахованого пакета хвилин становитиме 2 дні, а не 3 дні, як було раніше.
Щоб дізнатися деталі свого тарифного плану, абоненти lifecell можуть набрати на своєму телефоні комбінацію *141#. За такою комбінацією можна провести перезамовлення пакету послуг за тарифним планом, а також отримати інформацію про зміну тарифного плану і пропозиції для роумінгу.
Якщо ви хочете перезамовити пакет послуг за тарифом для себе або іншого абонента lifecell, потрібно набрати комбінацію *700#.
Вартість мобільного зв’язку в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, відомий оператор ввів нову послугу – дзвінки безкоштовно без грошей на рахунку. Це особливо зручно для тих, хто не поповнює баланс регулярно або може опинитися без можливості зробити це в потрібний момент.
Також раніше повідомлялося, що Київстар змінює умови – стало відомо, які пакети та коли зачепить оновлення тарифів. Зміни очікують власників чотирьох популярних тарифів.
Відомий оператор відключає послугу – що перестане працювати вже з 24 червня. Зв’язок змінюється – оператор прагне забезпечити вищу швидкість та стабільність мобільного інтернету.
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Що відомо про lifecell?
Lifecell - оператор, який надає мобільний зв'язок і високошвидкісний Інтернет в Україні та низці інших країн. Компанія пропонує тарифи для мобільних телефонів і смартфонів.
Lifecell працює над впровадженням інформаційних технологій, цифрових сервісів, розумних технологій і надає сервіси Big Data, йдеться на сайті компанії.
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