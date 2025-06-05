Тариф зросте: український мобільний оператор підійме вартість послуг з 11 червня

В одного з мобільних операторів з 11 червня подорожчає низка послуг.

https://glavred.net/economics/tarif-vyrastet-ukrainskiy-mobilnyy-operator-podnimet-stoimost-uslug-s-11-iyunya-10670774.html Посилання скопійоване

Український мобільний оператор підійме вартість послуг з 11 червня/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Коротко:

Мобільний оператор змінює вартість деяких послуг

Низка послуг подорожчають з 11 червня

Мобільний оператор lifecell з 11 червня підвищить вартість базових тарифів на здійснення міжнародних дзвінків і SMS. Зокрема, вартість одного міжнародного SMS буде збільшено відразу вдвічі – з 5 до 10 грн.

Також буде змінена вартість міжнародних дзвінків у низку країн. Про це повідомили в самому lifecell.

відео дня

Зазначається, що з 11 червня 1 хвилина дзвінка у Болгарію, Естонію, Латвію, Литву і Словенію буде коштувати 30 гривень. Варто зазначити, що станом на зараз (тобто ще поки по старих цінах) дзвінки у Болгарію, Естонію, Латвію і Литву коштують по 35 грн за 5 хвилин, а для того, щоб зателефонувати в Словенію, станом на зараз потрібно платити 45 грн за 5 хвилин.

Крім цього, відбудеться ще одна зміна – термін дії нарахованого пакета хвилин становитиме 2 дні, а не 3 дні, як було раніше.

Щоб дізнатися деталі свого тарифного плану, абоненти lifecell можуть набрати на своєму телефоні комбінацію *141#. За такою комбінацією можна провести перезамовлення пакету послуг за тарифним планом, а також отримати інформацію про зміну тарифного плану і пропозиції для роумінгу.

Якщо ви хочете перезамовити пакет послуг за тарифом для себе або іншого абонента lifecell, потрібно набрати комбінацію *700#.

Вартість мобільного зв’язку в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, відомий оператор ввів нову послугу – дзвінки безкоштовно без грошей на рахунку. Це особливо зручно для тих, хто не поповнює баланс регулярно або може опинитися без можливості зробити це в потрібний момент.

Також раніше повідомлялося, що Київстар змінює умови – стало відомо, які пакети та коли зачепить оновлення тарифів. Зміни очікують власників чотирьох популярних тарифів.

Відомий оператор відключає послугу – що перестане працювати вже з 24 червня. Зв’язок змінюється – оператор прагне забезпечити вищу швидкість та стабільність мобільного інтернету.

Читайте також:

Що відомо про lifecell? Lifecell - оператор, який надає мобільний зв'язок і високошвидкісний Інтернет в Україні та низці інших країн. Компанія пропонує тарифи для мобільних телефонів і смартфонів. Lifecell працює над впровадженням інформаційних технологій, цифрових сервісів, розумних технологій і надає сервіси Big Data, йдеться на сайті компанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред