Ціни на бензин та дизель неочікувано змінилися: в чому причина росту та падіння

Ціни на пальне демонструють різну динаміку.

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Ціни на бензин та дизель змінилися / УНИАН

Коротко:

Дизель та газ мінімально подорожчали, бензин дешевшає

Підвищення акцизів не вплинуло на ціни

В Україні показали актуальні зміни цін на пальне на АЗС, про що свідчать дані порталу Мінфін.

Ціни на пальне демонструють різну динаміку: бензин подешевшав, тоді як дизельне паливо і автомобільний газ зросли в ціні.

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Найбільше подешевшав бензин А-92, ціна на нього знизилася на 19 копійок (-0,356%) і тепер становить 53,24 грн/л. Бензин А-95 преміум подешевшав на 8 копійок, до 58,66 грн/л, а звичайний А-95 – на 5 копійок, до 55,75 грн/л.

Водночас дизельне паливо подорожчало на 1 копійку і тепер коштує 51,95 грн/л, а автомобільний газ зріс у ціні на 3 копійки – до 34,80 грн/л.

Водночас директор КГ Сергій Куюн пояснив, що падіння цін спричинили як зовнішні, так і внутрішні фактори.

"Причиною падіння цін стало зниження закупівельних цін та закінчення сезону активного споживання, що спонукає трейдерів стимулювати продажі", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Закупівельні ціни знизилися через падіння вартості нафти, що відбувається останніми місяцями на тлі зростання видобутку та зменшення попиту з боку Китаю.

Таким чином, прогнози експертів підтверджуються: підвищення акцизів на пальне в Україні з 1 жовтня не мало суттєво вплинути на зростання цін.

Що таке акциз? Акциз – один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем). Це – найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів. Акциз включається до ціни товару, яку сплачує споживач товару, а його розмір і сума стягуються до державного чи місцевого бюджету. Часто застосовується до окремих імпортних товарів з метою захисту внутрішнього ринку й підтримки вітчизняного товаровиробника, пише Вікіпедія.

Зміни цін в Україні - що відомо

Водночас у 2025 році українців чекатиме зростання тарифів на комунальні послуги. У ЗМІ неодноразово звучали прогнози, що це підвищення може бути необхідним через меморандум з МВФ.

Окрім цього, популярні овочі "злетять" у вартості вже у листопаді. Єдине, що може зупинитися в ціні - це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності.

Українцям озвучили прогноз, яким буде курс долара найближчими днями. Головним продавцем долара на міжбанку вже традиційно залишиться НБУ.

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