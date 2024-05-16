Якої пенсії можна домогтися з "мінімалкою": названо точну суму

В Україні з мінімальною зарплатою у 8 тисяч грн і з 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію, розмір якої становить лише 2 255 грн (а розмір виплати залежить від кількох характеристик). Про це йдеться в публікації "Обозреватель".
Приміром, згідно з останніми даними Пенсійного фонду, в Україні середня зарплата, з якої заплатили єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн.
Таким чином, з огляду на середню зарплату за три роки (13 559,41 грн) і 35 років страхового стажу, розмір майбутньої виплати становитиме приблизно 2 255 грн.
Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, здійснює збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України.
Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, які працюють, як і раніше. Вони в середньому отримують 6 тисяч грн (а всього пенсію отримують 10,1 млн українців). З них найбільша кількість (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тисяч грн (і ще 1,7 млн осіб отримують від 3 тисяч до 4 тисяч грн). Від 4 тисяч до 5 тисяч грн у 1,8 млн українців.
Таким чином, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати в розмірі до 5 тисяч грн (високі пенсії - від 10 тис. грн - отримують 1,2 млн пенсіонерів).
До слова, повідомляється - ефективна пенсійна система може надати можливість працівнику отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% звичного доходу. Також відомо, що міжнародна організація праці рекомендує - мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від стандартного заробітку людини.
Пенсії в Україні - останні новини
Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.
Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.
Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.
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