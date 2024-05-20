Тарифи на комуналку: чи буде підвищення цін на світло влітку-2024

Влітку нинішнього року тариф на електроенергію для побутових споживачів, ймовірно, може зрости - з нинішніх 2,64 грн/кВт до 3,50 грн/кВт.

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Чи буде підвищення цін на світло влітку-2024 / колаж Главред, фото УНІАН

Влітку нинішнього року тариф на електроенергію для населення може зрости з 2,64 грн за кіловат-чат до 3,50 грн за кіловат-годину. У Міністерстві енергетики України очікують, що в рамках підготовки до наступного опалювального сезону влітку доведеться підвищити тарифи на електроенергію.

"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо, зокрема, ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не ухвалено. Тривають дискусії, розрахунки, але найімовірніше це відбудеться", - заявляла в ефірі єдиного телемарафону заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Водночас директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко стверджував, що якщо влітку 2024 року буде підвищення тарифу на електроенергію для населення, то воно буде незначним. І, нібито, нинішній тариф (2,64 грн за кіловат) або в червні, або в липні може зрости до 3,50 грн за кіловат.

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Крім того, експерт переконаний, що влітку-2024 все ж не буде підвищення тарифу до ринкового рівня. А з урахуванням розподілу, постачання і передачі високовольтними мережами ринковий тариф на світло має становити 6 грн за кіловат.

Що таке Міністерство енергетики? Міністерство енергетики України забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфовидобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах; формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) і в сфері нагляду (контролю) у сфері електроенергетики, а також у сфері нагляду (контролю) у сфері енергетики.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія в середині весни влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її найближчим часом. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Пізніше заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що фінальне рішення ще не ухвалено, однак, імовірно, електрика для побутових споживачів у країні все-таки подорожчає.

За її словами, підвищення тарифу необхідне для того, щоб Україна пройшла через опалювальний сезон 2024/2025.

"Ми обговорюємо, зокрема, підвищення тарифів", - сказала чиновниця, говорячи про стан енергосистеми України після російських атак.

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