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Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

Руслана Заклінська
8 квітня 2025, 22:20
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Новвведення є частиною адаптації до норм ЄС.
Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня
З 1 травня життя автомобілістів зміниться / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • З травня в бензин в Україні буде додаватися біоетанол
  • В Європі його частка у бензині становить 10-20%, в Україні буде 5%
  • Додавання біоетанолу може призвести до незначного подорожчання пального

З 1 травня 2025 року в Україні вступають у силу зміни, що стосуються складу автомобільного палива. У бензин буде додаватися біоетанол. Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Таке рішення є частиною адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. Виняток зроблено лише для бензину з октановим числом 98 та пального, що використовуються для потреб оборони та резерву.

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Біоетанол — це зневоднений етиловий спирт, який виробляється з рослинної сировини та додається до бензину як екологічна добавка. В Європі біоетанол уже давно використовується у бензині, де його частка може становити від 10 до 20%. В Україні ж частка біоетанолу буде меншою — на рівні 5%.

За словами Куюна, основна мета переходу на такий тип пального — зменшити негативний вплив на довкілля, оскільки біоетанол є менш шкідливим за звичайні хімічні добавки, які використовувалися раніше.

Ще одна причина для переходу — це зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. У Європі, де немає власного нафтовидобутку, біоетанол виробляється на місці, що дозволяє знижувати імпортні витрати. В Україні додавання біоетанолу також вигідне для аграріїв.

"Після початку повномасштабного вторгнення транспортування кукурудзи, з якої роблять спирт, стало важким. Ускладнилась логістика. Відповідно, заробітки на цій кукурудзі зменшились. Тому виробляти тут біоетанол з кукурудзи і тут його використовувати — це могло би бути справді непоганим рішенням. Але, на жаль, воно таким не буде", - зазначив Куюн.

Згідно з новим законом, бензин зі спиртом не постачатиметься до Сил оборони через складнощі зі зберіганням такого пального тривалий час. Окрім того, виняток зроблено для бензину з октановим числом 98.

Чи несе шкоду бензин з біоетанолом

Навовведення викликає занепокоєння у деяких водіїв. Є побоювання, що спирт може пошкодити двигун і паливну систему, особливо в старих автомобілях, що були розраховані на використання "чистого" бензину.

Однак аналітик консалтингової групи "А-95" Артем Куюн пояснив, що сучасні автомобілі не мають проблем з використанням бензину з біоетанолом, навіть якщо його вміст становить до 30%. Тому, для авто, що працюють на 5% біоетанолу, ніяких серйозних наслідків не очікується. Старі автомобілі також зможуть працювати на такому бензині без значних змін.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Чи подорожчає бензин

Щодо вартості, додавання біоетанолу може призвести до незначного подорожчання пального на 50 копійок за літр. За словами Куюна, навряд чи ці 50 копійок будуть враховувати під час продажу такого пального.

Крім того, перехід на таке пальне вимагає більшої обережності від водіїв. Експерт попередив, що не варто зберігати бензин з біоетанолом в автомобілях на тривалий час або використовувати його в генераторах.

Ціни на безин в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 квітня українські АЗС не змінили вартість бензину А-95, середня ціна залишилася на рівні 55,66 грн/л. Прогнозується, що найближчими днями суттєвих змін вартості не буде. Зростання цін на нафту через геополітичні фактори стримує зниження вартості пального.

Також ціни на паливо в Україні можуть знизитися на 2-3 гривні за літр протягом місяця, якщо ціна на нафту залишиться на рівні 65 доларів за барель. За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, для цього потрібно, щоб низька ціна на нафту зберігалася щонайменше 10-14 днів.

Як раніше повідомляв Главред, вартість бензину та дизпалива на АЗС останнім часом знижується, що пов'язано зі зниженням цін на нафту з 82 до 70 доларів за барель. Експерт Сергiй Куюн зазначив, що ситуація на ринку залежатиме від світових цін на нафту та коливань курсу гривні.

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Хто такий Сергій Куюн?

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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