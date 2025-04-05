В Україні можуть подешевшати бензин та дизель: на скільки 'впаде' ціна

Коротко:
- Ціни на паливо можуть знизитись на 2-3 гривні
- На це вплине світова ціна на нафту
Ціни на паливо в Україні на АЗС можуть знизитися на 2-3 гривні через місяць, якщо світова ціна на нафту протримається на рівні 65 доларів за барель. Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає РБК-Україна.
"Якщо низькі ціни на нафту збережуться протягом певного часу (мінімум 10-14 днів), тоді, безумовно, можна буде очікувати зниження цін на заправних станціях (в Україні - ред.) через пару тижнів. Ціни можуть знизитися на 2-3 гривні за літр", - сказав він.відео дня
За його словами, щоб ціни на паливо в Україні почали реагувати на вартість нафти, певний час має утримуватися тренд низької ціни на сировину. Потім ще має пройти пару тижнів, щоб були спрацьовані попередні, дорожчі запаси і українські паливні компанії придбали нафтопродукти, які були виготовлені з більш дешевої нафти.
"У будь-якому разі швидких змін не буде, бо завжди є інерція, обумовлена наявністю запасів. Крім того, минуло мало часу (ціна на нафту падає лише другий день підряд - ред.)", - додав він.
Ціни на паливо - що відомо
Як повідомляв Главред, українські АЗС з 1 квітня суттєво не змінили вартість бензину А-95 – середня ціна залишилася на рівні 55,66 грн/л.
Директор консалтингової компанії "А-95" Сергiй Куюн говорив, що останні декілька днів вартість бензину та дизпалива на АЗС приємно дивує. Пальне поступово падає в ціні. Така тенденція на ринку спостерігається через зниження цін на нафту.
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Хто такий Сергій Куюн?
Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.
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