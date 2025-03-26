Ціни на бензин в Україні падають: експерт попередив, що буде далі

Тенденція зниження вартості бензину та дизпалива зберігатиметься ще кілька тижнів.

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Світові ціни на нафту диктуватимуть, як буде змінюватися ціна на бензин в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Куюн:

Падіння цін на АЗС пов'язане із здешевшанням нафти

Ціна на бензин може знизитися ще на гривню

Останні декілька днів вартість бензину та дизпалива на АЗС приємно дивує. Пальне поступово падає в ціні, що підтвердив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергiй Куюн.

Він розповів виданню Фокус, що така тенденція на ринку спостерігається через зниження цін на нафту. Її вартість знизилась з 82 доларів з барель до 70 доларів за барель.

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"Якщо ці 70 доларів втримаються й надалі, протягом пару тижнів побачимо ще мінус 1-1,5 грн. за літр. Цікаво, що попри збільшення акцизу за останні півроку на 3-4 грн. за літр, ціни на бензин й дизель майже не змінились", - зауважив він.

Попри те, що бензин ще може здешевшати на гривню, загальна ситуація на ринку надалі буде залежати від світових цін на нафту та коливань курсу гривні.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що ціни на пальне продовжують зростати, і автовласники все частіше шукають способи зменшити витрати на заправку. Одним із найефективніших методів є дотримання оптимальної швидкості під час руху.

Нагадаємо, Главред писав, що у Нацбанку повідомляли, що ціни на пальне у лютому продовжили зростати і річна інфляція в цьому сегменті досягла 13,9%. Збільшення вартості автогазу стало головним чинником прискорення здорожчання пального, проте конкуренція серед АЗС, достатня пропозиція бензину та оптимізація логістики імпорту частково стримували цей процес.

Згодом експерт паливного ринку Дмитро Леушкін повідомив, що вартість бензину та дизельного пального в Україні у березні 2025 року не зазнає значних змін.

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Хто такий Сергій Куюн? Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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