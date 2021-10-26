"Інформація неправдива": НКРЕКП відреагувала на скандальні плани облгазів

На облгази очікують ретельні перевірки / УНІАН

Нацкомісія, що регулює сфери тарифів та енергетики, спростувала інформацію ЗМІ, яка стала вірусною напередодні, про те, що українські облгази планують підвищити тарифи на постачання газу.

"Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, що тиражуються в засобах масової інформації, не відповідають дійсності. Згідно з чинним законодавством тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило – у грудні попереднього року. Так що ніяких рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не приймалося", - йдеться в повідомлення НКРЕКП у вівторок, 26 жовтня.

Також в Нацкомісії підкреслили, що гіпотетичне коригування тарифів на постачання газу на наступний рік в середньому по Україні не повинне перевищувати рамки інфляційних процесів.

"Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані. У проектах розрахунків, що публікуються операторами газорозподільних мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах у жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ Кіровоградгаз) до 443% (АТ Луганськгаз). Оператори пояснюють такі проекти розрахунків в основному різким зростанням ринкової ціни на природний газ", - сказано в повідомленні НКРЕКП.

Крім того, регулятор запевнив, що займеться ретельними перевірками облгазів, оскільки судячи з досвіду минулих років, тарифи на розподіл природного газу затверджуються в розмірах, значно нижчих, ніж попередньо розраховані облгазами.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що тарифи на постачання газу можуть бути підвищені від 30% до більш ніж в чотири рази.

Осінні тарифи в Україні

З 1 жовтня в Україні змінилися майже всі тарифи на комунальні послуги.