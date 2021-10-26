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"Інформація неправдива": НКРЕКП відреагувала на скандальні плани облгазів

26 жовтня 2021, 14:49

Нацкомісія анонсувала ретельні перевірки облгазів. Виявляється, у них склалася традиція завищувати затверджені тарифи.

газ
На облгази очікують ретельні перевірки / УНІАН

Нацкомісія, що регулює сфери тарифів та енергетики, спростувала інформацію ЗМІ, яка стала вірусною напередодні, про те, що українські облгази планують підвищити тарифи на постачання газу.

"Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, що тиражуються в засобах масової інформації, не відповідають дійсності. Згідно з чинним законодавством тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило – у грудні попереднього року. Так що ніяких рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не приймалося", - йдеться в повідомлення НКРЕКП у вівторок, 26 жовтня.

Також в Нацкомісії підкреслили, що гіпотетичне коригування тарифів на постачання газу на наступний рік в середньому по Україні не повинне перевищувати рамки інфляційних процесів.

"Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані. У проектах розрахунків, що публікуються операторами газорозподільних мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах у жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ Кіровоградгаз) до 443% (АТ Луганськгаз). Оператори пояснюють такі проекти розрахунків в основному різким зростанням ринкової ціни на природний газ", - сказано в повідомленні НКРЕКП.

Крім того, регулятор запевнив, що займеться ретельними перевірками облгазів, оскільки судячи з досвіду минулих років, тарифи на розподіл природного газу затверджуються в розмірах, значно нижчих, ніж попередньо розраховані облгазами.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що тарифи на постачання газу можуть бути підвищені від 30% до більш ніж в чотири рази.

Осінні тарифи в Україні

З 1 жовтня в Україні змінилися майже всі тарифи на комунальні послуги.

  • Ціна електроенергії знизилася для 80% побутових споживачів і склала 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.
  • З 1 жовтня в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40% залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.
  • Середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55-122,17 грн/м куб.в залежності від типу будинку.
  • Нафтогаз України з 1 жовтня 2021 ввів новий тарифний план "Комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.
  • Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (постачання), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.
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