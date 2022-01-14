"Хочеться або померти, або застрелити їх": жителі Херсона шоковані зростанням тарифів на воду

На зростання тарифів на водопостачання та водовідведення вплинули подорожчання електроенергії й збільшення витрат на ремонтні роботи, кажуть у Херсонводоканалі.
З 1 січня в Херсоні майже на 5% зросли тарифи на воду. Тепер споживачі платитимуть крім централізованого водопостачання та водовідведення ще й за абонентське обслуговування.
У Херсонводоканалі пояснили, що на зростання тарифів на водопостачання та водовідведення вплинули подорожчання електроенергії та збільшення витрат на ремонтні роботи. Крім того, на 10% зросли розрахунки на амортизацію, а зі структури тарифів на 100% видалено витрати на збут, передає ТСН.
Таким чином, у Херсоні діятимуть наступні тарифи:
- на централізоване водопостачання - 15,78 грн. за 1 куб. м;
- на централізоване водовідведення - 14,92 грн за 1 куб. м
- в цілому зростання тарифів на воду в 2022 році складе 4,8%.
Жителі міста скаржаться, що тарифи стали непідйомними, і нарікають, що влада обіцяла не піднімати тарифи до кінця опалювального сезону
"Як жити, скажіть? Хочеться або померти, або застрелити їх", - сказала пенсіонерка Раїса Іванівна.
Як повідомляв Главред, в Україні для 45 водоканалів змінюються тарифи на водопостачання - відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Компанія Київводоканал у 2022 році підвищить для абонентів тарифи на постачання води та водовідведення на 5,00 грн (з ПДВ).
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