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Тарифи на холодну воду підскочать: коли та на скільки українці заплатять більше

16 грудня 2021, 11:35

За рахунок збільшення вартості електроенергії в Україні можуть збільшити тариф на холодну воду.

вода
Українців попередили про зростання тарифів на холодну воду / УНІАН

Підвищення тарифів на електроенергію може призвести в 2022 році до підвищення платіжок на холодну воду, в собівартості якої електроенергія займає до 40%.

Як розповіли в асоціації Укрводоканалекологія, на сьогодні вартість електроенергії для водоканалів в Україні сьогодні одна з найвищих в Європі, а послуги водопостачання в 5 разів дешевше, ніж в Європі, йдеться в матеріалі 112ua.tv.

У чому причина зростання тарифів на холодну воду

Експерти підкреслили, що ціна електроенергії при її покупці на сегментах ринку в порівнянні з ціною, закладеною в діючий тариф, зросла в 1,6 рази.

Сьогодні водоканали купують електроенергію по 4,5 грн/кВт без ПДВ (а деякі навіть за ціною 5,52 грн/кВт без ПДВ), тоді як в тарифах закладена вартість 2,8 грн/кВт без ПДВ.

Ще одним фактором зростання тарифів явлестя очікуване підвищення вартість передачі і розподілу електроенергії на 20%.

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Підвищення тарифу на холодну воду: прогноз

Тільки за рахунок збільшення вартості електроенергії в собівартості послуг необхідно збільшити тариф на холодну воду мінімум на 28%, кажуть в Асоціації Укрводоканалекологія.

Там підрахували, що в середньому додаткове навантаження на одну сім'ю по послугах водопостачання та водовідведення (каналізація) складе близько 50 грн в місяць.

  • У нинішньому році середньозважені витрати сім'ї з трьох членів на оплату холодної води склали 159,06 грн/місяць;
  • При нинішньому підвищенні платіжка зросте до порядку 200 грн/місяць.

Якщо цього не відбудеться, водоканали будуть змушені прийняти рішення про перехід на погодинну подачу води, за графіком, попередили в асоціації.

Водоканали вже подали проекти нових тарифів до НКРЕКП. Очікується, що комісія може розглянути підвищення тарифів наступного тижня.

Нові тарифи на воду: до чого готуватися

Варто зазначити, що електроенергія – не єдина причина, через яку зросла собівартість послуг водопостачання та водовідведення, а відповідно і виникла необхідність у підвищенні тарифів. Відзначається значне зростання цін на реагенти, йдеться в матеріалі.

За результатами 9 місяців у ряду підприємств фактичні витрати на реагенти підприємств перевищили плановий рівень на 95%.

Відмова від підвищення тарифів на холодну воду до кінця року загрожує перебоями в її постачанні в ряд регіонів. Водоканали будуть змушені перейти на погодинну подачу води, за графіками, додали в асоціації Укрводоканалекологія.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується нове зростання комунальних тарифів. Вже в 2022 році ціни на послуги ЖКГ істотно збільшаться.

Газ до грудня 2022-го подорожчає на 20%, йдеться в опублікованому консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

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ЖКГ-тарифи нові тарифи тарифи на воду
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