В Україні з 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

Тарифи на воду зростуть з 1 січня / УНИАН

В Україні для 45 водоканалів змінюються тарифи на водопостачання – відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За воду доведеться платити більше з 1 січня 2022 року, пише РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.

Найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів наступних водоканалів:

КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 гривень без ПДВ за 1 кубометр,

КП "Уманьводоканал" – 47,92 гривень,

КП "Бердянськводоканал" – 47,56 гривень.

Для жителів Києва ціна на водопостачання зросте майже на 20% – до 25,32 гривень (без ПДВ) або 30,38 гривень з ПДВ. З цієї суми:

16,164 грн/кубометр з ПДВ – за централізоване водопостачання,

14,22 грн/кубометр з ПДВ – централізоване водовідведення.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується нове зростання комунальних тарифів. Вже в 2022 році ціни на послуги ЖКГ істотно збільшаться.

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