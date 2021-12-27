В Україні з 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

Для жителів Києва тарифи на водопостачання зростуть майже на 20%.
В Україні для 45 водоканалів змінюються тарифи на водопостачання – відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
За воду доведеться платити більше з 1 січня 2022 року, пише РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.
Найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів наступних водоканалів:
- КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 гривень без ПДВ за 1 кубометр,
- КП "Уманьводоканал" – 47,92 гривень,
- КП "Бердянськводоканал" – 47,56 гривень.
Для жителів Києва ціна на водопостачання зросте майже на 20% – до 25,32 гривень (без ПДВ) або 30,38 гривень з ПДВ. З цієї суми:
- 16,164 грн/кубометр з ПДВ – за централізоване водопостачання,
- 14,22 грн/кубометр з ПДВ – централізоване водовідведення.
Раніше повідомлялося, що в Україні очікується нове зростання комунальних тарифів. Вже в 2022 році ціни на послуги ЖКГ істотно збільшаться.
Вас також може зацікавити:
- У Нафтогазі попередили про нові тарифи: коли змінять ціни на газ
- У Зеленського попередили про зростання тарифів на комуналку в 2022 році
- Киянам накрутили тарифи на воду: коли доведеться платити більше
- Українці дізналися нові тарифи на розподіл газу: хто заплатить по максимуму
- Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 році
Автор: Альона Воробйова