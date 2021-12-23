Киянам накрутили тарифи на воду: коли доведеться платити більше

Витрати на середньостатистичну сім'ю через підвищення тарифу на воду збільшаться.
У 2022 році компанія Київводоканал підвищить для абонентів тариф на постачання води та водовідведення.
Це передбачено рішенням Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, повідомляє прес-служба Київводоканалу.
Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ).
Нова ціна на воду в Києві
22 грудня встановлено в Києві тариф на централізоване водопостачання та водовідведення на 2022 рік:
- 30,384 гривень за кубометр з ПДВ.
- за централізоване водопостачання – 16,164 грн / м3 з ПДВ;
- за централізоване водовідведення – 14,22 грн / м3 з ПДВ.
Витрати на середньостатистичну сім'ю з трьох осіб, протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води, збільшаться на 32,50 грн.
Причина підвищення тарифів:
- збільшення витрат на електроенергію;
- зростання витрат на теплоенергію;
- збільшення витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес і підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем;
- зростання витрат на податки і збори у зв'язку з підписанням президентом 20.12.2021 року Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується нове зростання комунальних тарифів. Вже в 2022 році ціни на послуги ЖКГ істотно збільшаться.
Газ до грудня 2022-го подорожчає на 20%, йдеться в опублікованому консенсус-прогнозі Міністерства економіки.
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