Гривня "впаде": прогноз експерта щодо курсу валют на червень 2024 року

Експерт переконаний, що НБУ посилить девальвацію гривні через дефіцит держбюджету.

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Яким буде курс долара в червні 2024 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Курс долара в червні цього року зросте до 40,5 грн/дол. Про це заявив незалежний експерт Олександр Хмелевський в ексклюзивному прогнозі Главреду.

Він переконаний, що НБУ доведеться посилювати девальвацію гривні через величезний дефіцит держбюджету і дефіцит торгового балансу.

"У травні Нацбанк провів черговий етап валютної лібералізації. Так підприємства отримали можливість купувати валюту для оплати послуг іноземних компаній без обмежень. Також підприємствам дозволено сплачувати відсотки за іноземними кредитами, які було отримано до 20 червня 2023 р. Крім того, підприємства з іноземним капіталом тепер можуть виплачувати дивіденди за поточний рік. Однак, масова виплата дивідендів за 2024-й почнеться тільки у 2025-му. Така лібералізація призведе до зростання попиту на валюту, а значить Нацбанку доведеться збільшити обсяг валютних інтервенцій", - сказав Хмелевський. відео дня

У держбюджеті на 2024-й середньорічний курс долара закладено на рівні 40,7 грн. Тому в червні курс долара на міжбанку досягне позначки 40 грн і перевищить її. Також останніми днями спостерігається зростання попиту на готівкову валюту. Курс євро на міжбанку в червні може сягнути рівня 44 грн.

Зміни курсу долара - останні новини

Раніше повідомлялося, що в середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі кілька років долар стане дорожчим за 54 гривні, йдеться у звіті World Economic Outlook.

Водночас загрози різкого зростання курсу долара США відносно гривні немає, проте його коливання неминучі, розповів економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Нагадаємо, в Україні банки та пункти обміну не прийматимуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження.

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