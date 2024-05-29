Підвищення тарифів відкладуть: експерт сказав, коли і наскільки злетить вартість світла

Допомоги Заходу цілком достатньо при ефективному використанні, щоб забезпечити відновлення енергосистеми без підвищення тарифів, заявив Олександр Хмелевський.

https://glavred.net/economics/povyshenie-tarifov-otlozhat-ekspert-skazal-kogda-i-naskolko-vzletit-stoimost-sveta-10568936.html Посилання скопійоване

Тариф на електрику може підскочити до 3.5 грн за кВт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Підвищення цін на світло можливе з 1 липня або пізніше. Тариф на електрику для українців підніметься з 2.64 грн за кіловат-годину до 3.5 грн. Про це розповів в ексклюзивному коментарі "Главреду" кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

"Зараз рішення про підвищення цін на електроенергію з 1 червня ще не ухвалено. Однак це питання активно обговорюється. Найімовірніше, новий тариф для населення буде на рівні 3,5 грн за кВт. Схоже, що підвищення тарифів буде дещо відкладено", - зазначив експерт.

За його словами, підвищення тарифу на електроенергію можливе з 1 липня або пізніше. Хмелевський зауважив, що відключення постачання електроенергії населенню, яке відбувається наразі, є своєрідною підготовкою українців до підвищення тарифів.

відео дня

"Нас запевняють, що енергосистема зазнала величезних руйнувань і для її відновлення потрібно підвищити тарифи. Тим не менш, Захід надає Україні чималу допомогу для відновлення енергосистеми, як фінансову, так і постачанням енергообладнання. Цієї допомоги при ефективному використанні цілком достатньо, щоб забезпечити відновлення енергосистеми без підвищення тарифів", - заявив він.

Хто такий Олександр Хмелевський? Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Освіта: Київський Національний Університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність - "політична економія". Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

Тариф на електроенергію в Україні - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) зазнали руйнувань на 80% внаслідок російських атак, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.

Також рівень тарифів, що діють зараз, не покриває витрат на виробництво, особливо з урахуванням знищень енергетичної системи України через обстріли окупантів. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію українців повинні прийняти до кінця травня. Наразі проводяться остаточні розрахунки і враховуватимуться обсяги споживання електрики.

Крім цього, після підвищення тарифів на електроенергію обмеження енергопостачання для українців можуть зрости, особливо у Києві. Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко пояснив, що це пов'язано із можливим збільшенням дефіциту енергії, особливо влітку через дорожчі ремонтні роботи та збільшене споживання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред