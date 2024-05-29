В Україні змінять правила виходу на пенсію: хто не зможе отримати

В Україні протягом чотирьох наступних років будуть посилюватися вимоги для виходу на пенсію, повідомляють представники Пенсійного фонду.

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Правила для виходу на пенсію змінять: хто не зможе отримати / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

В Україні протягом чотирьох наступних років будуть посилюватися вимоги для виходу на пенсію. Про це повідомляють представники Пенсійного фонду.

Як кажуть чиновники, щорічно вимоги щодо стажу збільшуватимуться на дюжину місяців, поки 2028 року не досягнуть показника в 35 років (для виходу на пенсію після 60-річчя).

"Тобто тим, хто досягне пенсійного віку 2028 року, необхідна для призначення пенсії тривалість страхового стажу становитиме 35 років. Нагадаємо: страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному (соціальному) страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, що не є меншою за мінімальний страховий внесок", - зазначають у ПФУ.

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Відповідно, українцям, щоб вийти на пенсію в 60 років, до свого 60-річчя вам потрібно мати:

у 2024-му - від 31 року стажу;

у 2025-му - від 32 року стажу;

у 2026-му - від 33 року стажу;

у 2027-му - від 34 року стажу;

у 2028-му - від 35 року стажу.

Для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, до свого 60-річчя вам потрібно мати:

у 2024-му - від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му - від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му - від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му - від 24 до 34 року стажу;

у 2028-му - від 25 до 35 року стажу.

Що таке пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для їхньої виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє " Вікіпедія".

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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