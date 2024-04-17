Долар буде дорожчим за 50 грн: коли і в які терміни

Девальвація гривні 2024 року буде незначною, проте надалі долар помітно дорожчатиме, відзначили експерти Міжнародного валютного фонду в своєму звіті.

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Яким буде курс долара в Україні у 2024 і наступних роках - прогноз МВФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі декілька років долар стане дорожчим за 54 гривні. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook.

Згідно з прогнозом МВФ, цьогоріч долар суттєво не подорожчає, проте вже 2025 року він зросте до 45,8 грн і згодом продовжить своє зростання.

Курс долара в Україні за роками

2024 рік - 41,0 грн/долар



2025 рік - 45,8 грн/долар



2026 рік - 48,6 грн/долар



2027 рік - 50,4 грн/долар



2028 рік - 52,1 грн/долар



2029 рік - 54,1 грн/долар.

Курс долара в Україні на сьогодні

18 квітня Нацбанк встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 39,55 грн/дол. Українська національна валюта зміцнилася на 2 копійки.

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1 євро, за курсом НБУ, коштує 42 грн 06 коп.

Курс долара в Україні - прогноз

Колишній радник президента Зеленського, економіст Олег Устенко розповів, що буде з курсом долара в Україні. Згідно з його прогнозом, різких перепадів не буде, але коливання неминучі.

Один долар найближчим часом навряд чи коштуватиме дорожче 40 гривень, вважає економіст Олег Пендзин. У бюджеті на поточний рік показник курсу долара закладено на рівні 40,6 грн.

"Нацбанк ще відповідає за інфляцію. Що слабший курс гривні, то вища інфляція, це ми теж розуміємо. Тому він так трохи балансує. З одного боку НБУ йде назустріч Мінфіну, з іншого - тримає досить жорсткими методами інфляційні процеси. Сьогодні інфляція становить 3,2%", - підкреслив Пендзин.

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