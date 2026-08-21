Євро злетів до нового історичного рекорду, долар дорожчає: курс валют на 24 серпня

Євро другий день поспіль оновлює історичний максимум.

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Курс валют на 24 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Скільки коштуватиме євро 24 серпня

На скільки виріс курс долара

Яким буде курс злотого 24 серпня

На понеділок, 24 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Євро встановив новий історичний максимум, долар також пішов угору. Курс злотого відносно гривні також показав ріст. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 24 серпня

На понеділок офіційний курс долара США полетів угору після спаду. НБУ посилив абив курс американської валюти на 4 копійки - до 44,65 гривні за долар.

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Курс євро на 24 серпня

Курс євро на 24 серпня встановив новий історичний максимум. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 52,24 гривні за один євро, що на 11 копійок більше, ніж попереднього дня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 24 серпня

Злотий також зміцнів. НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 24 серпня порівняно з 21 серпня на 6 копійок - до 12,12 гривні.

Що буде з курсом долара у другій половині серпня - прогноз експерта

Експерт Андрій Шевчишин заявив, що у другій половині серпня гривня може опинитися під додатковим тиском через скорочення валютних надходжень від експорту та зростання імпорту.

За його словами, проблеми з портами можуть позначитися на валютному ринку із затримкою у 2-4 тижні. Водночас Україна збільшує закупівлі газу та готується до опалювального сезону, а після завершення відпусток може зрости попит населення на валюту.

Базовий прогноз експерта передбачає курс долара на рівні 45-46 грн, готівкового - 45,20-46 грн. За негативного сценарію долар може подорожчати до 46-46,50 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

На пʼятницю, 21 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар значно послабив свої позиції, а євро встановив історичний максимум.

Раніше повідомлялося, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Крім того директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що підвищені ставки за гривневими депозитами можуть стримувати попит населення на валюту. За його розрахунками, вклад на шість місяців під 17,5% річних дає близько 6,74% чистого прибутку після податків

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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