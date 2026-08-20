Долар різко обвалився, а євро знову рвонув угору: курс валют на 21 серпня

НБУ опублікував офіційний курс валют на пʼятницю, 21 серпня.

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Курс валют на 21 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 21 серпня

Наскільки подорожчав євро

Який курс злотого втановлено на 21 серпня

На пʼятницю, 21 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар значно послабив свої позиції, а євро продовжує летіти вгору. Злотий теж показує ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 21 серпня

На пʼятницю офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,61 гривні за долар. Таким чином долар послабив свої позиції на 9 копійкок порівняно з попереднім днем.

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Курс євро на 21 серпня

Курс євро натомість стрімко полетів угору. Офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 52,13 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 26 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 21 серпня

НБУ посилив курс польського злотого до гривні на 21 серпня на порівняно з 20 серпня на 8 копійок - до 12,06 гривні.

Що буде з курсом долара у другій половині серпня - прогноз експерта

Експерт Андрій Шевчишин заявив, що у другій половині серпня гривня може опинитися під додатковим тиском через скорочення валютних надходжень від експорту та зростання імпорту.

За його словами, проблеми з портами можуть позначитися на валютному ринку із затримкою у 2-4 тижні. Водночас Україна збільшує закупівлі газу та готується до опалювального сезону, а після завершення відпусток може зрости попит населення на валюту.

Базовий прогноз експерта передбачає курс долара на рівні 45-46 грн, готівкового - 45,20-46 грн. За негативного сценарію долар може подорожчати до 46-46,50 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, на четвер, 20 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар почав падати після незначного здорожчання, а євро дещо посилив свої позиції. Курс злотого відносно гривні майже не змінився..

Раніше повідомлялося, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Крім того директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що підвищені ставки за гривневими депозитами можуть стримувати попит населення на валюту. За його розрахунками, вклад на шість місяців під 17,5% річних дає близько 6,74% чистого прибутку після податків

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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