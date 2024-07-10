Маємо 10 днів: у Пенсійному розповіли, що потрібно повідомити, щоб не залишитися без пенсій

В Україні пенсіонерів, які не повідомили вчасно в Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів, можуть зобов'язати повернути частину грошей до бюджету.

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Що потрібно повідомити в ПФУ, щоб не втратити частину виплати? / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні пенсіонерів, які не повідомили вчасно ПФУ про своє працевлаштування або про своє звільнення протягом 10 днів, можуть зобов'язати повернути частину виплати до бюджету. Про це йдеться в роз'ясненні українського пенсійного відомства.

У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів повинен повідомити про цей факт органи Пенсійного фонду. Відповідна вимога міститься в ч.2 ст.16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Якщо ж він цього не робить, то це призводить до незаконних виплат пенсій, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ. Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для осіб, які не працюють. Наприклад, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

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"Звертаємо увагу пенсіонерів, які проходили реєстрацію підприємницької діяльності, але з різних причин не займалися нею. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, доки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважається працюючим пенсіонером", - ідеться в тексті повідомлення.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій.

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