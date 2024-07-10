УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Маємо 10 днів: у Пенсійному розповіли, що потрібно повідомити, щоб не залишитися без пенсій

Дмитро Відоменко
10 липня 2024, 08:59
152
В Україні пенсіонерів, які не повідомили вчасно в Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів, можуть зобов'язати повернути частину грошей до бюджету.
Пенсійний фонд збільшив виплати в грудні
Що потрібно повідомити в ПФУ, щоб не втратити частину виплати? / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні пенсіонерів, які не повідомили вчасно ПФУ про своє працевлаштування або про своє звільнення протягом 10 днів, можуть зобов'язати повернути частину виплати до бюджету. Про це йдеться в роз'ясненні українського пенсійного відомства.

У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів повинен повідомити про цей факт органи Пенсійного фонду. Відповідна вимога міститься в ч.2 ст.16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Якщо ж він цього не робить, то це призводить до незаконних виплат пенсій, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ. Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для осіб, які не працюють. Наприклад, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

відео дня

"Звертаємо увагу пенсіонерів, які проходили реєстрацію підприємницької діяльності, але з різних причин не займалися нею. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, доки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважається працюючим пенсіонером", - ідеться в тексті повідомлення.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розроблення держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують позбутися пенсії. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок понад 6 місяців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

Вночі окупанти атакували одразу кілька областей України: є загиблі

Вночі окупанти атакували одразу кілька областей України: є загиблі

09:56 Україна
Зеленський у США озвучив рецепт завершення війни

Зеленський у США озвучив рецепт завершення війни

09:31 Політика
Обіцянки Макрона. Чого чекати Україні від нового парламенту Франції

Обіцянки Макрона. Чого чекати Україні від нового парламенту Франції

09:00 Аналітика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду 2889

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

Орбан поплатиться за «шоу» з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ 2158

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі місце 2036

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

За хвилини і без спеціальних засобів: як зробити, щоб взуття не натирало 2016

За хвилини і без спеціальних засобів: як зробити, щоб взуття не натирало

Останні новини

10:50

Покращення позицій України на фронті: в США сказали, які проблеми чекають на РФ

10:33

У НАТО прогнозують, що Росія може воювати ще 3-4 роки - ЗМІ

10:05

Тест за картинкою: кому б ви допомогли першому

10:01

Перевзувся на ходу: утікач Влад Яма показав, чим займається у США

09:56

Вночі окупанти атакували одразу кілька областей України: є загиблі

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
09:40

Мобілізація людей до 25 років: омбудсмен розповів, чи законно це

09:31

Зеленський у США озвучив рецепт завершення війни

09:27

Гороскоп на завтра 11 липня: Левам - економити, Терезам - потрібна порада

09:00

Обіцянки Макрона. Чого чекати Україні від нового парламенту Франції

Реклама
08:59

Маємо 10 днів: у Пенсійному розповіли, що потрібно повідомити, щоб не залишитися без пенсій

08:39

Більше $1 млрд для захисту неба: Україна отримає нову військову допомогу

08:23

"Десятки систем ППО": Байден пообіцяв потужну підтримку Україні

08:14

128 F-16 для України, кінець історії Путіна: головні тези виступу Зеленського у Вашингтоні

08:10

Ракетний акомпанемент для танців Орбана: удар по Україні не випадковістьПогляд

07:58

Україна може зупинити і зупинить Путіна - Байден

06:10

Бандитська розводка Путіна-Орбана: на що намагаються змусити УкраїнуПогляд

05:27

Від плодів ломитимуться гілки: як обрізати черешню влітку для підвищення врожаюВідео

04:30

Треба знайти помилку за 12 секунд: захоплива загадка, з якою впораються одиниці

03:36

"У ворога є дуже велика перевага": яка техніка може змінити ситуацію на фронті

02:40

Джеймі Лі Кертіс присоромила Путіна через ракетну атаку 8 липня

Реклама
02:14

Стало відомо, які обов'язки у ЗСУ виконує офіцер Святослав Вакарчук

02:10

Не на хвостик: на що звернути увагу при виборі кавунів - як купити найсолодшийВідео

01:44

Ігор Кондратюк жорстко висміяв ексколегу Серьогу за пропаганду в інтерв'ю

01:30

"Збивати важко": офіцер ЗСУ розкрив проблему при відбитті повітряних ударів РФ

00:58

Ракета прилетіла в кабінет гінеколога: моторошні деталі удару по медцентру Адоніс у КиєвіФото

00:35

Розпад РФ не буде страшним: дипломат здивував планом закінчення війни в Україні

00:29

"Нескінченне пекло": Максим Галкін вибісив росіян постом про Охматдит

09 липня, вівторок
23:17

Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти - DeepState

22:52

Захарова наїхала на Пугачову за підтримку України після удару РФ по Охматдиту

22:48

Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

22:30

Їх важко повернути: відоме число цивільних українців, які у полоні в РФ

21:39

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:15

Більшість робить помилку: як полити рослини у спеку і не залишитись без врожаюВідео

21:08

Росіяни святкують удар по дітях і вимагають ще - СтерненкоВідеоблоги

21:02

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"Відео

20:37

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

20:30

Відомий шоумен погризся із "супермамою" через "мир за будь-яку ціну"Фото

20:09

За хвилини і без спеціальних засобів: як зробити, щоб взуття не натиралоВідео

19:59

Ні співчуття, ні засудження РФ: "цікава" реакція Орбана на удар по Охматдиті

19:27

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

Реклама
19:10

Російська пропаганда зганьбилася заявою про удар по ОхматдитуПогляд

19:09

Не тільки для їжі: як можна використати звичайні виделки - неймовірний лайфхакВідео

19:06

Китай відзначився "порожньою" реакцією на удар Росії по Охматдиту

18:58

Орхідеї та мирні лілії будуть квітнути цілий рік: розкрито секрет квітучих вітрин

18:49

Будуть свіжі овочі весь рік: кухар поділився секретом, як можна заморозити кабачки

18:46

У Леоніда Каневського виявили ракову пухлину - ЗМІ

18:22

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертвФото

18:20

Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

18:06

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

17:36

Домашній кавун може перестати рости: що обов'язково слід зробити з плодами

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти