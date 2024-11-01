Долар "злетів": новий курс буде вже з 4 листопада

Стало відомо, яким буде курс долара і євро з понеділка.

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Курс валют в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

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Яким буде курс долара з понеділка

Яким буде курс євро з понеділка

Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 4 листопада, на рівні 41,29 грн/дол., що означає ослаблення гривні на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

Курс євро також показав зниження гривні - за інформацією з сайту регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлено на рівні 44,97 грн/євро, що на 12 копійок нижче.

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На міжбанківському валютному ринку України на 16:00 котирування гривні до долара становили 41,32/41,34 грн/дол., а за євро - 44,99/45,00 грн/євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс долара в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що в українських банках очікувалася помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу до кінця жовтня. Згідно з прогнозами, вартість американської валюти мала коливатися в межах 41,2-41,9 грн.

Станом на 29 жовтня, курс долара в обмінних пунктах України продовжував зростати. Зокрема, середній курс продажу долара в Україні тоді був 41,65 грн, а в обмінних пунктах купували долар у середньому по 41,15 гривні.

Раніше директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що в листопаді 2024 року регулятор продовжить докладати додаткових зусиль для недопущення значних курсових коливань.

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