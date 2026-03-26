Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Інна Ковенько
26 березня 2026, 15:55
НБУ опублікував офіційний курс валют на п'ятницю, 27 березня.
Курс валют на 27 березня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 27 березня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Який курс злотого втановлено на 27 березня

На п'ятницю, 27 березня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар дещо виріс, а євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 27 березня

На п'ятницю офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,88 гривні за долар. Таким чином долар зміцнив свої позиції на 1 копійку порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 27 березня

Курс євро продемонстрував значний спад. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,61 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 24 копійки.

Курс злотого на 27 березня

НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 27 березня на порівняно з 26 березня на 6 копійок - до 11,84 гривні.

Як повідомляв Главред, на четвер, 26 березня, Національний банк України посилив позиції гривні відносно основних іноземних валют. Так, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,87 грн/дол, а євро - 50,85 грн/євро.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

