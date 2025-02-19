Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар злетить вище 45 гривень: що буде з курсом валют цього року

Руслана Заклінська
19 лютого 2025, 17:40
89
Фінансові аналітики та банкіри очікують зростання курсу долара протягом року.
Долар злетить вище 45 гривень: що буде з курсом валют цього року
Курс долара в Україні зростатиме / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Курс долара в Україні зростатиме
  • Фінансові аналітики прогнозують курс 45,31 грн/дол
  • До 21 лютого курс у банках може становити 41,30-42,20 грн/дол., в обмінниках – 41,40-42,10 грн/дол

Вартість долара в Україні впродовж року зростатиме. Курс може перевищити 45 грн/дол. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

У січні 2025 року фінансові аналітики погіршили оцінку курсу долара до 45,19 грн/долар (у грудні передбачалося 44,83 грн/долар). Банкіри прогнозують підвищення до 45,31 грн/долар (раніше – 44,92 грн/долар).

відео дня

Очікування населення також змінилися: у січні передбачався курс 44,53 грн/долар проти 44,11 грн/долар у грудні. Керівники підприємств прогнозують 44,42 грн/долар, що також перевищує листопадовий показник.

Прогноз курсу до кінця тижня

Крім цього, фінансовий аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що до кінця поточного тижня курс залишатиметься в діапазоні 41,30-42,20 грн/долар у банках. Водночас у обмінниках фінансових компаній він коливатиметься між 41,40-42,10 грн/долар.

Щодо курсу євро, експерт очікує, що в банківських установах він перебуватиме у межах 42,80-44,25 грн/євро, а в обмінниках – у коридорі 42,90-44,15 грн/євро.

"Широкий розкид котирувань купівлі та продажу на готівковому ринку євровалюти в поєднанні з періодичним підвищенням волатильності за курсом долара і євро на міжбанку будуть характерною рисою цього тижня", - зазначив Козирєв.

За його словами, причиною цього є як внутрішні економічні чинники, так і вплив зовнішніх подій, зокрема реакція міжнародних ринків на заяви президента США Дональда Трампа та його команди.

"Це може викликати підвищену волатильність на світових майданчиках. І як наслідок - додаткові коливання на нашому міжбанку та готівковому валютному ринку. Тому основне навантаження зі згладжування стрибків курсу як на торгах, так опосередковано і на готівковому ринку, знову ляже на Нацбанк", - пояснив експерт.

Згідно з прогнозом, міжбанківський курс долара в період з 17 по 21 лютого коливатиметься у діапазоні 41,50-41,85 грн/долар, а курс євро на торгах може досягати рівня 42,95-44,15 грн/євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 17 лютого НБУ знизив офіційний курс долара після чотириденного зростання – до 41,63 грн/дол. Водночас курс євро зріс до 43,59 грн/євро (+15 коп.).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що курс долара навряд чи суттєво знизиться, проте поки що зберігається стабільність. Щодо купівлі валюти, Шевчишин рекомендує придбати долари зараз, оскільки до кінця року курс може сягнути 47 грн/дол.

Крім цього, до кінця року долар може зрости до 46 грн/дол. у разі затяжної війни. Якщо війна завершиться, можливий більш позитивний сценарій.

Читайте також:

Хто такий Олексій Козирєв?

Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ курс валют курс долара курс євро
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Диктатор без виборів" та "комік": Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями

"Диктатор без виборів" та "комік": Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями

18:15Світ
Єрмак провів перші переговори з Келлогом: про що домовились

Єрмак провів перші переговори з Келлогом: про що домовились

17:48Україна
Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

16:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Гороскоп на завтра 20 лютого: Ракам - чудові новини, Козерогам - подорож

Гороскоп на завтра 20 лютого: Ракам - чудові новини, Козерогам - подорож

Експерти радять не забувати ставити миску з сіллю вдома у лютому: яка причина

Експерти радять не забувати ставити миску з сіллю вдома у лютому: яка причина

"Потрібно виходити з токсичних стосунків": Лорак знайшла нового фаворита

"Потрібно виходити з токсичних стосунків": Лорак знайшла нового фаворита

Останні новини

19:08

Не можуть мовчати: 4 знаки зодіаку, які говорять, не замислюючись

19:08

Окупанти атакували Костянтинівку та Куп'янськ: є загиблі і поранені

18:38

Від 12 до 20 років: експерти назвали ТОП-5 порід собак, які живуть найдовше

18:32

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

18:27

Зібрати можна вже в травні: садівники розповіли, як отримати надранню картоплю

Путін припустився ідіотської помилки, Трамп готує план Б із ленд-лізом для України – ЗагороднійПутін припустився ідіотської помилки, Трамп готує план Б із ленд-лізом для України – Загородній
18:15

"Диктатор без виборів" та "комік": Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями

18:08

Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не поспішає заміж за ексміністра

17:48

Єрмак провів перші переговори з Келлогом: про що домовились

17:40

Долар злетить вище 45 гривень: що буде з курсом валют цього року

Реклама
17:36

Трамп і Путін хочуть поділити світ на двох: експерт назвав "цікавий" сценарійВідео

17:35

Марив: Катерина Тишкевич розповіла про хворобу чоловіка

17:14

Весна вже близько: що посадити у лютому для швидкого врожаю

17:00

Презентація нового iPhone SE 4 - де дивитись і та які характеристики смартфона

16:57

Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

16:51

"Там почався жах": Камалія розкрила подробиці сварок із донькою ексчоловіка

16:45

Краще за гній: чим удобрити землю навесні

16:42

Окупанти можуть змістити акцент на інший напрямок: яка ситуація на фронті

16:37

РФ "ніколи не відмовлялася": Путін готовий відновити переговори з УкраїноюВідео

16:25

Загострення між Україною та США: як відповів Зеленський на звинувачення Трампа

16:21

Залужний назвав свою "абсолютну помилку" у війні з Росією на посаді головкома

Реклама
15:52

Секонд-хенд із сюрпризом: студентка купила випадковий мішок і розбагатіла

15:40

РФ готується до локальної війни в Естонії: Гетьман заявив про втрати територій

15:16

Чому комп'ютери мають клавішу Shift: чоловік зробив справжнє "відкриття"Відео

15:05

Вдарить 20-градусний мороз: синоптикиня сказала, де в Україні буде найхолодніше

14:54

Світлана Лобода розповіла про зустрічі з Валерієм Залужним: "Я намагалася"

14:46

Міноборони отримали вітчизняні блочно-модульні транспортабельні котельні новини компанії

14:36

"Стояли в розгубленості": Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею

14:29

У бананах неочікувано виявили живого гостя: що знайшли працівники крамниці

14:22

Потрібно готуватися: українців попередили про різке зростання цін на продукти

14:20

Перемога України у війні залежить від чотирьох факторів - Залужний

14:04

"РФ не буде диктувати Україні умови": у Раді зробили різку заяву про вибори

13:50

Зеленський різко відреагував на те, що "рівень його довіри в Україні впав до 4%"

13:34

"З обличчям біда": Раміна показала, що з нею зробили молочні продукти

13:23

Витрати на оборону та допомога США: Зеленський зробив гучну заяву

13:07

Джаред Лето оскандалився фото з російськими акторами: "Я і друзі"

13:00

В США озвучили Путіну неочікувані умови для перемир’я в Україні

12:55

"Ленд-ліз для України та удар по РФ": експерт сказав, як Трамп може закінчити війну

12:19

Росії вигідна війна: експерт сказав, що замислив ПутінВідео

12:13

Утікача Олега Винника звинуватили у великій брехні на концерті у Чехії - причина

12:06

"Брітні, ти?": Арестович ошелешив срамотним фото

Реклама
12:00

"Алло, ваша школа замінована": як зривають навчальний процес в Україні

11:59

Мирні переговори без участі України: Буданов зробив заяву про завершення конфлікту

11:56

Залужний неочікувано відповів, чи буде балотуватись у президенти України

11:49

Гороскоп Таро на березень 2025: Ракам - успіх, Левам - прибуток, Дівам - романтикаВідео

11:38

Кинулася в обійми: суд виніс рішення чоловікові Ріанни

11:32

Немає сенсу: Подоляк розкритикував переговори США та РФ в Саудівській Аравії

11:26

Українці втратять статус тимчасового захисту в Чехії: за яких умов та коли

10:55

Британія готує передачу винищувачів Typhoon: в Україні буде "повітряне патрулювання"

10:49

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Драконам - тривога, Тиграм - параноя

10:42

ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти