Долар злетить вище 45 гривень: що буде з курсом валют цього року

Фінансові аналітики та банкіри очікують зростання курсу долара протягом року.

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Курс долара в Україні зростатиме / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Курс долара в Україні зростатиме

Фінансові аналітики прогнозують курс 45,31 грн/дол

До 21 лютого курс у банках може становити 41,30-42,20 грн/дол., в обмінниках – 41,40-42,10 грн/дол

Вартість долара в Україні впродовж року зростатиме. Курс може перевищити 45 грн/дол. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

У січні 2025 року фінансові аналітики погіршили оцінку курсу долара до 45,19 грн/долар (у грудні передбачалося 44,83 грн/долар). Банкіри прогнозують підвищення до 45,31 грн/долар (раніше – 44,92 грн/долар).

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Очікування населення також змінилися: у січні передбачався курс 44,53 грн/долар проти 44,11 грн/долар у грудні. Керівники підприємств прогнозують 44,42 грн/долар, що також перевищує листопадовий показник.

Прогноз курсу до кінця тижня

Крім цього, фінансовий аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що до кінця поточного тижня курс залишатиметься в діапазоні 41,30-42,20 грн/долар у банках. Водночас у обмінниках фінансових компаній він коливатиметься між 41,40-42,10 грн/долар.

Щодо курсу євро, експерт очікує, що в банківських установах він перебуватиме у межах 42,80-44,25 грн/євро, а в обмінниках – у коридорі 42,90-44,15 грн/євро.

"Широкий розкид котирувань купівлі та продажу на готівковому ринку євровалюти в поєднанні з періодичним підвищенням волатильності за курсом долара і євро на міжбанку будуть характерною рисою цього тижня", - зазначив Козирєв.

За його словами, причиною цього є як внутрішні економічні чинники, так і вплив зовнішніх подій, зокрема реакція міжнародних ринків на заяви президента США Дональда Трампа та його команди.

"Це може викликати підвищену волатильність на світових майданчиках. І як наслідок - додаткові коливання на нашому міжбанку та готівковому валютному ринку. Тому основне навантаження зі згладжування стрибків курсу як на торгах, так опосередковано і на готівковому ринку, знову ляже на Нацбанк", - пояснив експерт.

Згідно з прогнозом, міжбанківський курс долара в період з 17 по 21 лютого коливатиметься у діапазоні 41,50-41,85 грн/долар, а курс євро на торгах може досягати рівня 42,95-44,15 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, 17 лютого НБУ знизив офіційний курс долара після чотириденного зростання – до 41,63 грн/дол. Водночас курс євро зріс до 43,59 грн/євро (+15 коп.).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що курс долара навряд чи суттєво знизиться, проте поки що зберігається стабільність. Щодо купівлі валюти, Шевчишин рекомендує придбати долари зараз, оскільки до кінця року курс може сягнути 47 грн/дол.

Крім цього, до кінця року долар може зрости до 46 грн/дол. у разі затяжної війни. Якщо війна завершиться, можливий більш позитивний сценарій.

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Хто такий Олексій Козирєв? Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

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