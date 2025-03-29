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Долар раптово "просів": яким буде курс валют 31 березня

Руслана Заклінська
29 березня 2025, 18:47
133
Національний банк України знизив курс долара на останній день березня.
Долар раптово 'просів': яким буде курс валют 31 березня
Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют в Україні 31 березня
  • Що відбувається з валютою на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України знизив курс долара до гривні на понеділок, 31 березня. За місяць долар подешевшав на 4 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на останній день березня встановили на рівні 41,48 грн/дол. Тобто гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

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Щодо європейської валюти курс гривні залишився на попередньому рівні. Офіційний курс євро на понеділок встановлено на рівні 44,75 грн за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України 28 березня котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,47/41,50 грн/дол., а євро – 44,71/44,73 грн/євро. Водночас на готівковому ринку долар подешевшав на 5 копійок, знизившись до 41,75 грн/дол.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - новини за темою

Нагадаємо, курс долара в Україні може значно зрости в найближчі тижні. Аналітики прогнозують, що у середньостроковій перспективі (2-4 місяці) можливе підвищення попиту на валюту, що може призвести до зміни курсу до 41,80-42,50 грн/дол.

Також доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара в Україні залишатиметься нестабільним у березні та квітні 2025 року, і немає ознак його зниження. Він зазначив, що в найближчі місяці не слід очікувати зміцнення гривні, а долар може досягти 42 гривень.

Як повідомляв Главред, впродовж наступного тижня на валютному ринку очікується відносний спокій. Курс долара коливатиметься в межах 41,4-41,8 грн за 1 долар.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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