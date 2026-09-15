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Прийняла таблетку: що стало причиною смерті Гайден Панеттьєрі

Христина Трохимчук
15 вересня 2026, 05:55
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Американські слідчі органи вважають, що причиною трагедії могли стати підроблені ліки.
Причина смерті Хайден Панеттьєрі
Причина смерті Гайден Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Ви дізнаєтеся:

  • Що могло стати причиною смерті актриси Гайден Панеттьєрі
  • Хто розслідує смерть знаменитості

Правоохоронні органи США продовжують розслідувати обставини смерті популярної американської актриси Гайден Панеттьєрі. За даними джерел TMZ у правоохоронних органах, однією з основних версій трагедії є передозування після прийому підробленого препарату.

Джерела повідомляють, що артистка протягом тривалого часу користувалася послугами дилера з Лос-Анджелеса, який нібито постачав їй рецептурні препарати з чорного ринку. За версією слідства, Панеттьєрі прийняла кілька придбаних препаратів під час перельоту з Каліфорнії до Південної Кароліни за день до трагедії, а прийом однієї з таблеток наступного ранку міг стати фатальним.

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Хайден Панеттьєрі
Гайден Панеттьєрі - розслідування / фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

До справи долучилися підрозділи Управління з боротьби з наркотиками (DEA) у Лос-Анджелесі та Південній Кароліні. Влада намагається відтворити ланцюжок поставок і встановити можливий зв’язок між дилером і таблеткою, яку прийняла актриса.

Розслідування вже порівнюють зі справою репера Мака Міллера, в рамках якої дилера засудили за постачання артисту препаратів, що призвели до його смерті. При цьому остаточні висновки щодо причини смерті Панеттьєрі будуть зроблені після отримання результатів токсикологічної експертизи.

Хайден Панеттьєрі
Чому померла Гайден Панеттьєрі / фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Коли екстрені служби прибули до апартаментів у Південній Кароліні, де Панеттьєрі перебувала разом зі своїм бойфрендом Браяном Хікерсоном, той передав медикам пакет з її рецептурними ліками. Також стало відомо, що до приїзду парамедиків Хікерсон намагався привести актрису до тями за допомогою препарату "Наркан", що застосовується при передозуванні опіоїдами, однак врятувати її не вдалося.

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Про особу: Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "У спогадах про титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвіл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

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