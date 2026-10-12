Долар різко злетів угору, а євро подешевшав: курс валют на 13 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 13 жовтня.

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Курс валют на 13 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Скільки коштуватиме долар 13 жовтня

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Яким буде курс злотого 13 жовтня

На вівторок, 13 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар продовжує стрімко летіти вгору, а євро дещо послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 13 жовтня

На вівторок офіційний курс долара США продовжує рости. НБУ посилив курс американської валюти на 7 копійок - до 44,95 гривні за долар.

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Курс євро на 13 жовтня

Курс євро дещо знизився. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,24 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 7 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 13 жовтня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 13 жовтня порівняно з 12 жовтня на 3 копійки - до 11,45 гривні.

Яким буде курс валют до 18 жовтня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс долара на міжбанку з 12 по 18 жовтня утримуватиметься в межах 44,7-45,3 грн, а євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн.

За його словами, різкої зміни курсових орієнтирів попри зростання тиску на гривню не прогнозується, але середина жовтня стане для національної валюти перевіркою на витривалість.

"Йдеться не про боротьбу гривні з якимось одним фактором, а про цілу сукупність обставин: воєнні атаки, енергетичні ризики, імпортний попит, поступове подорожчання товарів і зростання суспільного психологічного навантаження", - наголосив Лєсовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,88 грн/дол, а євро - на рівні 50,31 грн/євро.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню. Валютний ринок і надалі залишиться під контролем Національного банку, а передумов для різкої зміни курсової траєкторії немає.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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