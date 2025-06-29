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Підробляти долари стали частіше: як відрізнити фальшивку

Віталій Кірсанов
29 червня 2025, 08:57
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Американська валюта лідирує за частотою підробок серед іноземних валют.
Підробляти долари стали частіше
Підробляти долари стали частіше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Поточний показник становить 3,4 фальшивки на мільйон справжніх банкнот
  • На сьогодні в обігу циркулюють стодоларові банкноти двох серій

Національний банк України зафіксував загострення ситуації з фальшивими доларовими банкнотами. За статистикою регулятора, протягом першої половини 2024 року кількість виявлених підробок збільшилася.

Поточний показник становить 3,4 фальшивки на мільйон справжніх банкнот. Попри зростання, цей рівень усе ще нижчий за довоєнні показники, коли виявляли 7,1 підроблену купюру на мільйон справжніх.

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Американська валюта лідирує за частотою підробок серед іноземних валют. Шахраї зосереджують увагу саме на банкнотах номіналом 100 доларів, що робить їхній обмін особливо ризикованим, пише НБУ.

Найвища ймовірність отримати підроблену купюру існує при операціях поза офіційними обмінними пунктами: на стихійних ринках, біля транспортних вузлів або при вуличній торгівлі валютою.

На сьогодні в обігу циркулюють стодоларові банкноти двох серій: емісія до 2013 року (застарілого зразка) і після 2013 року (модернізованого зразка). Нові купюри оснащені розширеним комплексом захисних елементів.

Основні елементи захисту справжньої 100-доларової купюри включають:

  • Водяний знак із чіткою видимістю при просвічуванні;
  • Вбудована голограмна захисна стрічка (присутня на модернізованих банкнотах);
  • "Дзвіночок у чорнильниці" - спецелемент зі зміною кольору при зміні кута огляду (ексклюзивно на банкнотах після 2013 року);
  • Високоякісний щільний папір із тактильним рельєфним друком;
  • Мікротекст, розподілений по всій площі банкноти.

Банківські установи застосовують професійне обладнання для багаторівневої автентифікації валюти, що робить офіційні канали обміну найбільш надійним варіантом для проведення валютних операцій.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, станом на 27 червня, євро злетів до нового рекорду. Водночас офіційний курс долара США знизився на 7,68 копійки - він становить 41,5852 грн/долар.

Зі свого боку екс-член ради НБУ Віталій Шапран пояснив, коли чекати різкого стрибка на ринку валют. Якщо на зовнішніх ринках долар починає слабшати, зокрема й через масову емісію доларів, це має позначатися і в Україні, вважає експерт.

А ось економіст Олександр Хмелевський дав оптимістичний прогноз, що в липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Він висловив припущення, що на міжбанківському валютному ринку долар торгуватиметься в межах 41,3-42,5 грн, а євро - 47,0-49,0 грн.

Більше економічних новин:

Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар - офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар і банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Право емісії має Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною і найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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