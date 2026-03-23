Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

Руслана Заклінська
23 березня 2026, 17:32
НБУ суттєво підвищив вартість євро та польського злотого.
Курс валют на 24 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

На вівторок, 24 березня, Національний банк України встановив оновлені курси валют. Після незначного зміцнення гривня знову послабила позиції відносно основних іноземних валют. Про це свідчать дані на офіційному сайті регулятора.

Курс американського долара після падіння у понеділок продемонстрував мінімальне зростання. На 24 березня курс встановлено на рівні 43,83 грн/дол. Порівнюючи з попереднім показником, долар додав менше однієї копійки.

Натомість європейська валюта продовжує впевнений рух угору. Курс євро на 24 березня зріс одразу на 20 копійок. Офіційна вартість євро становитиме 50,88 грн/євро, тоді як у понеділок, 23 березня, він коштував 50,68 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,02/44,05 грн/дол., а до євро - 51,17/51,19 грн/євро.

Курс злотого на 24 березня

Слідом за європейською валютою суттєво додав у ціні і польський злотий. Його курс зріс на 8 копійок - з 11,85 грн у понеділок до 11,93 грн на вівторок.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на понеділок, 23 березня, гривня трохи зміцнилася щодо долара. Водночас євро та злотий подорожчали.

Також кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначав, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар. Це робить цілком ймовірною плавну девальвацію гривні протягом року.

Як повідомляв Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак додав, що попри рекордні золотовалютні резерви НБУ, курс долара та євро зростає. На подорожчання впливають валютні спекуляції, аналогічні спекуляціям на ринку палива.

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

