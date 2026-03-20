Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Нацбанк знизив курс долара одразу на 14 копійок.

https://glavred.net/economics/dollar-rezko-nachal-padat-evro-stremitelno-vzletel-novyy-kurs-valyut-na-23-marta-10750625.html Посилання скопійоване

Курс валют на 23 березня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На понеділок, 23 березня, Національний банк України дещо зміцнив позиції гривні відносно американського долара. Водночас європейська валюта та польський злотий продемонстрували зростання. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 23 березня встановлено на рівні 43,82 грн/дол. Порівняно з п’ятницею, 20 березня (43,96 грн/дол.), американська валюта здешевшала на 14 копійок.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Натомість курс євро пішов угору. Єдина європейська валюта у понеділок коштуватиме 50,68 грн/євро, що на 17 копійок більше, ніж було на 20 березня (50,50 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,63/43,72 грн/дол., а гривні до євро - 50,41/50,45 грн/євро.

Курс злотого на 23 березня

Слідом за європейською валютою додав у ціні і польський злотий. Його курс зріс майже на 6 копійок - з 11,80 грн у п'ятницю до 11,85 грн на понеділок.

​Курс валют 20 березня 2026 / Інфографіка: Главред ​

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п’ятницю, 20 березня, Національний банк України оновив курси валют. Долар подорожчав до 43,96 грн, тоді як євро та злотий трохи подешевшали - 50,50 грн/євро та 11,80 грн/злотий відповідно.

Якщо курс долара закріпиться вище 43,5 грн, він може зрости до 44 грн. У березні очікуються коливання в межах 43-44 грн.

Водночас у Національному банку України зазначають, що різких стрибків курсу не передбачається, а зміни залежать від балансу попиту й пропозиції та зовнішніх факторів, зокрема ситуації на Близькому Сході.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред