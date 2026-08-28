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Долар і євро стрімко полетіли вгору: курс валют на 31 серпня

Інна Ковенько
28 серпня 2026, 15:48
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НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 31 серпня.
Курс валют на 31 серпня
Курс валют на 31 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Скільки коштуватиме долар 31 серпня
  • На скільки обвалився курс євро
  • Яким буде курс злотого 31 серпня

На понеділок, 31 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар і євро посилили свої позиції відносно гривні. Натомість злотий показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 31 серпня

На понеділок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,55 гривні за долар. Американська валюта посилила свої позиції відносно гривні на 1 копійку порівняно з попереднім днем.

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Курс євро на 31 серпня

Курс євро продемонстрував незначний ріст. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,88 гривні за один євро, що на 3 копійки більше, ніж у пʼятницю, 28 серпня.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 31 серпня

Польський злотий втратив позиції. На 31 серпня НБУ встановив його офіційний курс на рівні 11,96 грн за 1 злотий, що на 2 копійок нижче, ніж днем раніше.

Що буде з курсом долара та євро на початку вересня

На початку вересня передумов для різкого валютного стрибка в Україні не очікується. Курс долара перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а курс євро - 51-52,5 грн, але ситуація справді залишатиметься напруженою. Про це в коментарі Главреду сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, на міжбанку збережеться значний попит з боку імпортерів. У перший тиждень вересня він може бути приблизно на 15-20% вищим за пропозицію валюти.

"Якби ринок працював винятково на основі попиту і пропозиції, подібний дисбаланс міг би створити сильніший тиск на гривню. Однак Національний банк в рамках режиму "керованої гнучкості" компенсуватиме нестачу валюти інтервенціями. Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - зауважив він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, на п’ятницю, 28 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий несподівано подешевшали.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Крім того директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що підвищені ставки за гривневими депозитами можуть стримувати попит населення на валюту. За його розрахунками, вклад на шість місяців під 17,5% річних дає близько 6,74% чистого прибутку після податків

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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