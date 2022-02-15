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Долар коштуватиме не більше 30 гривень: в ОП пояснили, як подорожчає валюта на фоні заяв про війну

15 лютого 2022, 08:09

Коливання курсу спричинили заяви про можливий широкомасштабний напад Росії на Україну.

цена доллар
Ціна на долар має бути не більше 30 гривень, заявили в ОП/ УНІАН, pixabay

В Україні курс долара не має перевищити позначку в 30 гривень. Курс валюти зараз скаче через побоювання на фоні заяв про можливу широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі програми "Право на владу".

"Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати цю паніку", – наголосив заступник керівника ОП.

Шурма припустив, що звична вартість долара може повернутися на свій рівень упродовж 2-3 місяців. Через цей проміжок часу ціна на долар знову може стати 27-27,5 грн за долар, зазначив він.

Також заступник глави ОП сказав, що українцям не варто вестися на спекулятивний курс. Адже зараз на фінансових ринках в курс починають закладатися ризики, які припускають через заяви про можливе вторгнення Росії.

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"Якщо є бажання купити долар по 28-29,5 грн, купіть, але ви втратите. Тому що протягом 2-3-х місяців курс відкотиться на свій нормальний рівень – 27-28 грн. Тому що є якийсь обсяг експорту, є якийсь обсяг надходжень в Україну – він структурно перевищує рівень імпорту. Життя повернеться до норми", – наголосив Шурма.

Як зміниться курс долара в березні

Раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов спрогнозував, що якщо нерезиденти та імпортери порушать сформований баланс і відбудеться значне коливання котирувань, для стабілізації ситуації втрутитися доведеться НБУ. За прогнозом експерта, навесні долар буде торгуватися на рівні 27,90 – 28,20 гривні, а євро – 31,75-32,25.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме. На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

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