Долар злетить вище 30: українціям розкрили сценарій різкого обвалення гривні

З'явився новий прогноз зростання курсу долара / Reuters

Наступного тижня з 31 січня по 4 лютого, динаміка курсу долара залежатиме від геополітичної обстановки і ситуації на кордонах, заявив фінансовий аналітик Андрій Гойлов.

Експерт вважає, що найближчим часом долар закріпиться на позначці 28,65 грн, а ось євро ймовірно виросте до 32,45 грн, пише Сьогодні.

У свою чергу економічний експерт Вадим Іосуб не виключив, що в лютому 2022 року гривня може продовжити зниження при збереженні геополітичних ризиків.

До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 30,1-30,7 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн, розповів він РБК-Україна.

Причина різкого зростання курсу долара

За його даними, в січні серед валют країн колишнього СРСР гривня показала максимальне зниження до долара, на другому і третьому місці по зниженню йдуть російський і білоруський рубль.

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"Основною причиною ослаблення гривні залишається напружена геополітична ситуація на кордоні з РФ", - сказав він.

У той же час він зазначив, що більш глибокому зниженню гривні завадив Нацбанк, який з 21 січня підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних.

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Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме. На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

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