Приємний ціновий сюрприз: які продукти скоро відчутно подешевшають

Експерт наголосив, що інфляція в Україні відчутно прискорилася.

Коли подешевшають овочі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Наприкінці травня овочі можуть подешевшати

Ціни на цукор залишаться стабільними

Хліб, риба та м’ясо продовжують дорожчати

Ціни на овочі в Україні наприкінці травня та на початку червня знизяться. Цьому посприяє сезонний фактор, хоча тенденція подорожчання продуктів зберігатиметься. Про це заявив фінансовий експерт Олексій Козирєв у коментарі Мінфіну.

"За підсумками квітня офіційна інфляція прискорилася до 1,4% за місяць або 8,6% у річному вимірі, перевищивши попередні прогнози Національного банку України", - наголосив він.

За його словами, саме наближення літа дозволить стабілізувати та знизити ціни на овочеву продукцію, що стане позитивним фактором для загальних інфляційних показників.

Експерт додає, що крім овочів, за рахунок великих внутрішніх запасів та обмеженого експорту, вартість цукру також не підвищуватиметься.

Які продукти подорожчали в Україні

Козирєв також наголосив, що більшість інших продуктів харчування продемонстрували суттєвий стрибок. Наприклад:

хліб та хлібопродукти зросли в ціні на 5,2% за місяць та на 16,8% за рік:

риба та рибні продукти подорожчали на 20,6% у річному вимірі;

соняшникова олія – на 17,1%;

м’ясо та м’ясопродукти – на 13,2%.

"Також через низький врожай пришвидшилися темпи зростання цін на крупи, зокрема гречку та пшоно. Загалом продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали за місяць на 1,9%", - підкреслив він.

Який продукт продовжить дорожчати

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов говорив, що в Україні хліб продовжить дорожчати навіть за умови хорошого врожаю зернових.

Він зауважив, що спрогнозувати точний рівень подорожчання складно, адже ціна формується не лише попитом, а й можливістю виробників утримувати прийнятну для споживачів вартість.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на Столичному ринку зросли ціни на українську полуницю. Вона наразі продається у межах 130-150 грн/кг, а середня вартість ягоди становить 140 грн/кг.

Також з початку поточного тижня в Україні фіксується зростання цін на торішню моркву. При цьому на внутрішньому ринку є дефіцит якісної моркви через сезонне скорочення запасів.

Крім того, на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю, тоді як торішня - продовжує дорожчати.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

