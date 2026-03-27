Ціни на м'ясо знизилися, але ненадовго: що буде у квітні

Анна Ярославська
27 березня 2026, 11:15
Напередодні Великодня попит на м'ясо традиційно зростає, що призводить до подорожчання.
Деякі види м'яса трохи подорожчали / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні подешевшали яловичина, свинина та курятина
  • Ціна на сало залишилася без змін
  • У квітні очікується зростання цін через Великдень

В Україні в березні 2026 року знизилися роздрібні ціни на основні види м'яса, проте вже в квітні очікується їх зростання. Про це повідомила виданню Главред провідна наукова співробітниця Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

За її словами, станом на 23 березня в супермаркетах подешевшали яловичина, свинина та курятина порівняно з січнем.

Зокрема, роздрібні ціни на ребра зменшилися на 2,2% і склали 269,55 грн/кг, тоді як гуляш подешевшав на 7,5% – до 357,17 грн/кг.

Свинина в середньому подешевшала на 1,3–3,9%, хоча окремі позиції, такі як ребра та шия, навпаки, трохи подорожчали (на 1,8–2,3%).

За цей період найбільше – на 6,0–9,5% – знизилися роздрібні ціни на курятину – стегно та тушку. Вони коливалися в межах 94,00–137,66 грн/кг. Виняток становили курячі гомілки та куряче філе, роздрібні ціни на які підвищилися на 3,9% та 8,6%.

Роздрібні ціни на солоне та домашнє сало залишилися на рівні січня 2026 року і становили 221,29 грн/кг та 272,00 грн/кг.

Експерт зазначила, що зниження цін пов'язане з низкою факторів, зокрема наслідками повномасштабної війни, проблемами з енергопостачанням, падінням купівельної спроможності населення та періодом Великого посту, коли попит на м'ясо традиційно зменшується.

Однак уже у квітні ситуація може змінитися. Напередодні Великодня попит на м'ясо традиційно зростає, що призводить до подорожчання. Додатковий тиск на ціни чинитимуть зростання тарифів на електроенергію, подорожчання палива та витрати виробників.

За прогнозом фахівців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року ціни на яловичину, свинину та курятину можуть зрости до 9%.

Як писав Главред, у 2026 році українцям доведеться витратити значно більше на головний символ Великодня — паску. За підрахунками Інституту аграрної економіки, домашня паска за традиційним рецептом коштуватиме 266,89 грн за кілограм, а ціна всього набору інгредієнтів для випічки зросте майже на 15%. Це робить паску однією з найдорожчих складових великоднього кошика, який для сім'ї з чотирьох осіб у 2026 році обійдеться вже в 1903,19 грн.

Директор інституту аграрної економіки Юрій Лупенко пояснив, що подорожчання великоднього кошика безпосередньо пов'язане зі значними фінансовими та матеріальними втратами економіки та українських сімей, скороченням обсягів виробництва, зростанням цін на енергоносії, труднощами з внутрішньою логістикою продукції, а також невизначеністю, з якою багато людей стикаються навіть у короткострокових планах.

В Україні зростає вартість яєць – лише за місяць ціни піднялися більш ніж на 3%. Але в річному обчисленні подорожчання ще більш відчутне.

В Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней та втрату поголів'я через африканську чуму.

Про джерело: Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"— це провідна державна наукова установа України, яка вже понад століття формує стратегію розвитку сільського господарства країни.

Саме тут розробляються проєкти законів, програми реформування АПК та стратегії продовольчої безпеки, які потім розглядаються Верховною Радою та Кабінетом міністрів.

Багато років установу очолює академік Юрій Лупенко. Його прогнози щодо розвитку агросектору вважаються одними з найбільш авторитетних в Україні. Науковці центру (наприклад, Олександр Захарчук, Микола Пугачов) постійно публікують аналітику щодо експортних можливостей України на ринках ЄС та Азії.

Зараз інститут активно працює над адаптацією до вимог ЄС - підготовкою українського фермерства до вступу в Євросоюз та інтеграцією в Спільну сільськогосподарську політику (CAP).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одна категорія продуктів подорожчає на 7-8% у квітні - на що перепишуть ціни

