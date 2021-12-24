Дешевше злітати до Берліна: у Києві таксисти "ломлять" космічні ціни

У Києві підскочили тарифи на проїзд у таксі / УНІАН

Після різкого похолодання і погіршення ситуації на дорогах у Києві служби таксі істотно підвищили тарифи на перевезення пасажирів.

За ціною окремі маршрути в київських таксі можуть конкурувати з вартістю авіаквитків до Європи.

При цьому найбільше таксисти "ломлять ціни" за поїздки з правого на лівий берег.

Звернемо увагу, що за поїздку з Солом'янки на Осокорки протяжністю близько 15 км в авто бізнес-класу встановлено тариф у розмірі 549 гривень.

У той же час вартість авіаквитка з Києва в Берлін лоукостером WizzAir - 485 грн.

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Нагадаємо, раніше в Києві сильний снігопад паралізував рух транспорту. Через істотне навантаження в столиці різко зросли ціни на таксі.

З центру в Оболоні вартість таксі коливається від 300 до 500 гривень. Приблизно стільки ж буде коштувати таксі з центру в ВДНГ.

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