Дешевше злітати до Берліна: у Києві таксисти "ломлять" космічні ціни

Окремі ціни на маршрути в Києві можуть конкурувати з вартістю авіаквитків до Європи.
Після різкого похолодання і погіршення ситуації на дорогах у Києві служби таксі істотно підвищили тарифи на перевезення пасажирів.
За ціною окремі маршрути в київських таксі можуть конкурувати з вартістю авіаквитків до Європи.
При цьому найбільше таксисти "ломлять ціни" за поїздки з правого на лівий берег.
Звернемо увагу, що за поїздку з Солом'янки на Осокорки протяжністю близько 15 км в авто бізнес-класу встановлено тариф у розмірі 549 гривень.
У той же час вартість авіаквитка з Києва в Берлін лоукостером WizzAir - 485 грн.
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Нагадаємо, раніше в Києві сильний снігопад паралізував рух транспорту. Через істотне навантаження в столиці різко зросли ціни на таксі.
З центру в Оболоні вартість таксі коливається від 300 до 500 гривень. Приблизно стільки ж буде коштувати таксі з центру в ВДНГ.
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