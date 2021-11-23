Киян готують до різкого підвищення тарифів: злетять ціни на проїзд у таксі

Підвищення цін має забезпечити водієві комфортний заробіток, каже Валентин Голубєв.
У Києві заговорили про підвищення тарифів на перевезення таксі паралельно з підвищенням ціни за проїзд у громадському транспорті.
За словами голови Профспілки таксистів Валентина Голубєва, подорожчання цін на проїзд у громадському транспорті спровокує збільшення тарифів у службах таксі. Як розповів він в ефірі каналу Києва, зараз кілометр таксі коштує близько 6 гривень, але така вартість нерентабельна.
Новий тариф на проїзд у таксі
За словами голови профспілки, тариф на проїзд у таксі потрібно збільшити на 40%.
Тариф може піднятися до 10 гривень за кілометр для автомобілів економ стандарту.
Голубєв пояснює, що підвищення цін має забезпечити водієві комфортний заробіток і умови, а також підтримання авто в хорошому стані.
Голова Профспілки таксистів додав, що різке підвищення цін на таксі може відбутися, тільки якщо ціни на паливо зростуть.
читайте такожМетро не відбудетесь: маршрутники пригрозили підняти ціни на проїзд
Нагадаємо, 9 червня, Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.
Читайте ще:
- Більше 8 гривень, але менше 20: у КМДА уточнили, на скільки подорожчає проїзд у метро в столиці
- Навіщо киян лякають проїздом у транспорті по 20 гривень
- Проїзд у Києві до 20 гривень підвищувати не будуть-Кличко