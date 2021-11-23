Киян готують до різкого підвищення тарифів: злетять ціни на проїзд у таксі

У Києві можуть зрости тарифи на таксі / УНІАН

У Києві заговорили про підвищення тарифів на перевезення таксі паралельно з підвищенням ціни за проїзд у громадському транспорті.

За словами голови Профспілки таксистів Валентина Голубєва, подорожчання цін на проїзд у громадському транспорті спровокує збільшення тарифів у службах таксі. Як розповів він в ефірі каналу Києва, зараз кілометр таксі коштує близько 6 гривень, але така вартість нерентабельна.

Новий тариф на проїзд у таксі

За словами голови профспілки, тариф на проїзд у таксі потрібно збільшити на 40%.

Тариф може піднятися до 10 гривень за кілометр для автомобілів економ стандарту.

Голубєв пояснює, що підвищення цін має забезпечити водієві комфортний заробіток і умови, а також підтримання авто в хорошому стані.

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Голова Профспілки таксистів додав, що різке підвищення цін на таксі може відбутися, тільки якщо ціни на паливо зростуть.

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Нагадаємо, 9 червня, Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

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