Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

Марія Николишин
24 липня 2026, 22:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Аналітик пояснив, як уряд може стримати ціни на українських заправках.
Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю
Якими будуть ціни на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви аналітика:

  • Дефіциту пального в Україні не прогнозують
  • Дизель на біржі подорожчав із 800 до 1230 доларів за тонну
  • Уряд може стримати ціни через плаваючий акциз

Попри новий стрибок світових цін на нафту, який спровокував подорожчання пального на АЗС, дефіциту бензину та дизелю в Україні найближчим часом не прогнозується. Про це заявив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко в ефірі Ранок.LIVE.

"Я дуже здивований тезою про дефіцит, у мене таких даних немає. У нас багато обсягу постійно в русі в бік України. Ми контрактуємо на декілька тижнів, а іноді й місяців наперед, і цей ресурс доходить", - пояснив експерт.

відео дня

Чому дорожчає пальне

Попри відсутність дефіциту, вартість нових партій нафтопродуктів на світових біржах стрімко зростає. За оцінкою аналітика, ключовим фактором стало здорожчання дизельного пального в Європі.

"Той же дизель уже торгується по 1230 доларів за тонну на Лондонській біржі. На початку липня він коштував близько 800 доларів за тонну", - сказав Сіренко.

Він додав, що при цьому українські АЗС поки що не повністю відобразили це зростання у своїх цінах.

Чи буде бензин по 100 гривень

Наскільки відчутним стане підвищення цін для українських водіїв, аналітик пов'язує з рішеннями нового уряду. Він розраховує, що очільник Кабміну, який добре обізнаний у паливній галузі, врахує помилки попередників.

"Можна знизити податки на нафтопродукти. Якщо зараз можна тимчасово посунутись у грошах, які надходять у держбюджет, то ми до 100 гривень за літр не дострибнемо, якщо якась халепа не станеться у світі", - каже Сіренко.

За його словами, йдеться не про повне скасування акцизів, а про тимчасове застосування механізму плаваючого акцизу.

"Такий підхід зробить ціни на українських заправках більш прогнозованими і допоможе уникнути різкого стрибка вартості пального", - підсумував експерт.

Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Коли пальне може подорожчати до 100 гривень

Засновник групи компаній Prime, експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін говорив, що вартість палива в Україні вже найближчими тижнями може наблизитися до позначки 100 грн за літр.

За його словами, головними причинами можливого стрибка цін є різке подорожчання палива на оптовому ринку та ускладнення морської логістики.

"Зростання становитиме приблизно 1,5–2 грн на день. Ми досягнемо критичної позначки - під 100 грн за літр - приблизно через два тижні, на початку серпня. Зростання буде досить істотним і швидким", - наголосив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що попереду на українців чекає підвищення вартості дизпального до рівня мінімум 86 грн/л та мінімум до 83 грн/л на бензин А-95.

Раніше повідомлялося, що ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС можуть зрости на 10-12 гривень за літр уже протягом тижня, а вартість палива здатна сягнути майже 90 гривень.

Міністр економіки Олексій Соболев заявляв, що попри масштабні атаки Росії на паливну інфраструктуру український ринок продовжує працювати стабільно. За його словами, країна забезпечена необхідними обсягами бензину та дизельного пального.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
АЗС бензин дизель ціна бензина новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілу

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілу

21:40Україна
Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

20:55Політика
Вершина цинізму: у РФ зробили обурливу заяву про удар по Київщині

Вершина цинізму: у РФ зробили обурливу заяву про удар по Київщині

20:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
На кого чекає доленосний серпень 2026: сонячне затемнення переверне особисте життя

На кого чекає доленосний серпень 2026: сонячне затемнення переверне особисте життя

Як прибрати пил під ліжком, не пересуваючи меблі - простий спосіб

Як прибрати пил під ліжком, не пересуваючи меблі - простий спосіб

Як сказати українською "снисходительность": більшість навіть не здогадується

Як сказати українською "снисходительность": більшість навіть не здогадується

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морського коника за 18 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морського коника за 18 с

Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі

Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі

Останні новини

23:17

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

22:59

Масований удар по Київщині: ЗМІ дізналися про загибель співробітника польської компанії

22:52

Другий врожай порадує вже у вересні: що ще можна посадити на городі в липні та серпні

22:48

Як правильно казати українською: "затор", "пробка" чи "корок"

22:21

Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
21:55

Бур'яни зникнуть прямо на очах: ​​хитрий фокус здивує миттєвим результатомВідео

21:40

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілуВідео

21:37

Як почистити весь килим за лічені хвилини: завдяки одній хитрості він засяє як новий

21:16

Потужна магнітна буря накриє Україну: що прогнозують на вихідні

Реклама
20:55

Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з ПутінимВідео

20:32

Вершина цинізму: у РФ зробили обурливу заяву про удар по КиївщиніФото

19:57

Про мурах можна забути: домашня приманка діє швидко й безвідмовноВідео

19:54

Україна готує дрони з дальністю польоту до 10 000 км: Зеленський розкрив терміни

19:36

Комарі навіть не ризикнуть залетіти в дім: який засіб працює безвідмовноВідео

19:32

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

19:31

Секрет соковитих та солодких кавунів: чим обов'язково слід підгодувати їх у липні

19:10

Кремль пішов ва-банк: Росія хоче задушити Україну економічно - ДенисенкоПогляд

19:06

Шлях до багатства та слави: які дати народження приваблюють успіх

18:54

ЗСУ можуть перейти у контратаку та покращити позиції: Коваленко назвав напрямок

18:46

Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

Реклама
18:42

Столові прибори знову засяють: домашня суміш творить диваВідео

18:35

Зеленський перебудовує роботу РНБО: Умєров і Клименко отримають нові задачі

18:31

"Буде під нашим прицілом": експерт анонсував нову хвилю потужних ударів по РФ

18:27

Ніякий не "утюг": як правильно назвати побутовий прилад українською

17:49

Вапняний наліт на душовій лійці зникне за 10 хвилин: потрібен лише один засібВідео

17:23

Драпатий проти Сирського: у чому принципова різниця стилів їхнього командування

17:16

Тест на IQ: потрібно знайти будинок із тріщиною за 60 с

17:13

Невпізнанний Джонні Депп з'явився перед фанатами — як він виглядає заразВідео

17:07

Подружжя придбало дім своєї мрії й пошкодувало: всередині чекали десятки змійВідео

16:57

Під ударом опинилися НПЗ та аеродроми: дрони СБУ прорвалися вглиб РФ

16:48

Кремль пішов ва-банк, а США шукають нові ідеї: про що говорять за спиною Києва

16:47

Помідори не псуватимуться тижнями: достатньо зробити одну просту річ

16:43

Якими іменами найчастіше називали дітей в Україні у 2026 році: названо лідерів

16:37

Яку сумку обрати до образу: 5 простих правил від стилістаВідео

16:34

Терехов: Спочатку мир, потім - вибори та політичні дискусії

16:25

Ні пташенят, ні Грицика з Одаркою: гніздо зіркових лелек раптово спорожніло

16:02

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

16:02

Що покласти під ліжко: 5 речей, які за прикметами притягують достаток

15:57

Почнуть відклеюватися від стін самі: як швидко зняти старі шпалери

15:53

Удар РФ по полігону на Київщині: у Повітряних силах розкрили подробиці ворожої атаки

Реклама
15:49

Календар рибалки на серпень 2026 року: коли щука та лящ будуть клювати найкращеВідео

15:30

Рейтинг Топ-7 центрів лазерної епіляції з найсучаснішими лазерами новини компанії

15:24

Паперовий" борг на 4,7 мільярда: як відкладене правосуддя знищує економіку України

15:22

Мир неможливий без поступок: Маск здивував заявою про війну в Україні

15:16

Ретроградний Сатурн: для яких знаків зодіаку починається непростий період

15:08

Дивна деталь на стародавній статуї: стосується подорожей у часі

14:37

"Це 5-6 місяць": вагітна Настя Каменських з'явилася у ЮрмаліВідео

14:36

Капсули чи порошок: експертка пояснила, що насправді краще відпирає плями

14:18

Пережив блекаути, але загинув від ракети РФ: історія крокодила Гени отримала продовженняФото

14:15

Підприємці в сльозах: в РФ масова паніка через удари по складах Wildberries

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти