Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

Аналітик пояснив, як уряд може стримати ціни на українських заправках.

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Якими будуть ціни на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви аналітика:

Дефіциту пального в Україні не прогнозують

Дизель на біржі подорожчав із 800 до 1230 доларів за тонну

Уряд може стримати ціни через плаваючий акциз

Попри новий стрибок світових цін на нафту, який спровокував подорожчання пального на АЗС, дефіциту бензину та дизелю в Україні найближчим часом не прогнозується. Про це заявив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко в ефірі Ранок.LIVE.

"Я дуже здивований тезою про дефіцит, у мене таких даних немає. У нас багато обсягу постійно в русі в бік України. Ми контрактуємо на декілька тижнів, а іноді й місяців наперед, і цей ресурс доходить", - пояснив експерт. відео дня

Чому дорожчає пальне

Попри відсутність дефіциту, вартість нових партій нафтопродуктів на світових біржах стрімко зростає. За оцінкою аналітика, ключовим фактором стало здорожчання дизельного пального в Європі.

"Той же дизель уже торгується по 1230 доларів за тонну на Лондонській біржі. На початку липня він коштував близько 800 доларів за тонну", - сказав Сіренко.

Він додав, що при цьому українські АЗС поки що не повністю відобразили це зростання у своїх цінах.

Чи буде бензин по 100 гривень

Наскільки відчутним стане підвищення цін для українських водіїв, аналітик пов'язує з рішеннями нового уряду. Він розраховує, що очільник Кабміну, який добре обізнаний у паливній галузі, врахує помилки попередників.

"Можна знизити податки на нафтопродукти. Якщо зараз можна тимчасово посунутись у грошах, які надходять у держбюджет, то ми до 100 гривень за літр не дострибнемо, якщо якась халепа не станеться у світі", - каже Сіренко.

За його словами, йдеться не про повне скасування акцизів, а про тимчасове застосування механізму плаваючого акцизу.

"Такий підхід зробить ціни на українських заправках більш прогнозованими і допоможе уникнути різкого стрибка вартості пального", - підсумував експерт.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Коли пальне може подорожчати до 100 гривень

Засновник групи компаній Prime, експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін говорив, що вартість палива в Україні вже найближчими тижнями може наблизитися до позначки 100 грн за літр.

За його словами, головними причинами можливого стрибка цін є різке подорожчання палива на оптовому ринку та ускладнення морської логістики.

"Зростання становитиме приблизно 1,5–2 грн на день. Ми досягнемо критичної позначки - під 100 грн за літр - приблизно через два тижні, на початку серпня. Зростання буде досить істотним і швидким", - наголосив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що попереду на українців чекає підвищення вартості дизпального до рівня мінімум 86 грн/л та мінімум до 83 грн/л на бензин А-95.

Раніше повідомлялося, що ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС можуть зрости на 10-12 гривень за літр уже протягом тижня, а вартість палива здатна сягнути майже 90 гривень.

Міністр економіки Олексій Соболев заявляв, що попри масштабні атаки Росії на паливну інфраструктуру український ринок продовжує працювати стабільно. За його словами, країна забезпечена необхідними обсягами бензину та дизельного пального.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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